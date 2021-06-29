بتهمة تفجير أتوبيس شرطة.. إحالة أوراق مسؤول إخوان البحيرة و15 آخرين للمفتي (صور)

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قررت الدائرة الأولى بمحكمة جنايات دمنهور، المنعقدة بمبنى محكمة إيتاى البارود الجزئية في محافظة البحيرة، برئاسة المستشار مصطفى لطفى المغازى، رئيس الدائرة، وعضوية المستشارين وائل حسن الشربينى وعاصم محمود الدسوقى، وسكرتارية حسام الرملي، الثلاثاء، إحالة أوراق 16 متهمًا من المنتمين لجماعة الإخوان بينهم مسؤول المكتب الإداري لإخوان البحيرة في قضية تفجير أتوبيس الشرطة عام 2015 في مركز رشيد والذى راح ضحيته 3 أمناء شرطة وأصيب 39 آخرون من أمناء وأفراد الشرطة إلى فضيلة المفتى لإبداء النظر في إعدامهم، وحددت جلسة 29 من شهر يوليو القادم للنطق بالحكم المقبل.

وكان ضباط المباحث الجنائية بمديرية أمن البحيرة، بالاشتراك مع قطاع الأمن الوطني والأمن العام، تمكنوا من ضبط عدد عدد من قيادات جماعة الإخوان في واقعة تفجير أتوبيس الشرطة في رشيد، عن طريق تفجير عبوة ناسفة مزروعة على جانب حافة ترعة الرشيدية بعد مطب صناعي أمام كوبري عزبة الشريف بنطاق قرية محلة الأمير في دائرة المركز أثناء سير الأتوبيس رقم 2757/ ب12 التابع للمديرية والخاص بنقل أفراد الشرطة خط «دمنهور- رشيد» وأسفر عن استشهاد أمناء الشرطة، مجاهد إبراهيم عبدالسلام العجمي وسامي على إبراهيم الغرباوي وجمعة على عبدالمنعم الغروبي من قوة مركز شرطة رشيد، وإصابة 39 آخرين بكسور وشظايا متفرقة بالجسم، وتهشم الجانب الأيمن وزجاج الأتوبيس بالكامل.

ووجهت نيابة أمن الدولة العليا إلى المتهمين في القضية رقم 303 لسنة 2018 أمن دولة عليا طوارئ مركز رشيد، المقيدة برقم 114 لسنة 2018 جنايات أمن الدولة العليا، إلى المتهم الأول محمد محسن سويدان، مسؤول المكتب الإدارى لجماعة الإخوان في البحيرة، تهم قيادة جماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها تعطيل أحكام الدستور ومنع مؤسسات الدولة والسلطة العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق العامة والإضرار بالوحدة الاجتماعية والسلام الاجتماعى، وتولى تأسيس هيكل مجموعات العمل النوعى المسلحة لجماعة الإخوان بمحافظة البحيرة التي تهدف إلى تغيير نظام الحكم بالقوة وتتولى تنفيذ عمليات عدائية ضد القضاة وأفراد القوات المسلحة والشرطة وقياداتهم ومنشآتهم والمنشآت العامة بغرض إسقاط الدولة والإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعة في تنفيذ أغراضها.

وتضم قائمة المتهمين محمد محسن سويدان ومحمد محمود أبوالسعد وماهر عبدالمنعم أو الحسن وماهر عبدالحميد عبدالحميد وعبدالهادي السيد الزيات وأيمن ابراهيم مالك وأحمد عادل الزارع والمعتصم بالله عادل الزارع وسعيد خليل يونس أبويونس وسعد فتح الله محمد الحداد وعبده محمد أبودياب ومجدي باهي يونس ومحمد محمد الوالي وعبدالمولي عوده عبيد وجمال مختار عبدالمعبود حسين.

ووجهت النيابة للمتهمين من الثانى وحتى المتهم رقم 16 تهم الانضمام لجماعة أُسست على خلاف القانون والانضمام لجماعات العمل النوعى المسلحة للجماعة مع علمهم بأغراضها. واتهمت المتهمين من الأول حتى الرابع ومن التاسع حتى الأخير بتمويل جماعة إرهابية بأن جمعوا وتلقوا وحازوا وأمدوا ونقلوا ووفروا للجماعة أموالاً وأسلحة وذخائر ومفرقعات ومهمات وآلات وبيانات ومعلومات ومواد بقصد استخدامها في ارتكاب جرائم إرهابية ووفروا ملاذًا آمنًا لإرهابيين.

ووجهت للمتهمين من الثالث حتى الحادى عشر تهم الاشتراك مع آخرين مجهولين بقتل أمناء الشرطة سامى على إبراهيم ومجاهد عبدالسلام العجمى وجمعة عبدالمنعم الغرباوى عمدًا مع سبق الإصرار والترصد، وأنهم عقدوا النية على قتل أفراد الشرطة مستقلى الحافلة رقم 2757/ ب12 حال مرورهم بطريق «رشيد- المحمودية» وأعدوا لهذا الغرض عبوة مفرقعة زنة 5 كيلوجرامات من مادة نترات الأمونيوم متصلة بدائرة إلكترونية لتفجيرها عن بعد، ووضعوها قربًا من مطب صناعى بطريق الحافلة، وفجروا عبوتهم أثناء مرورها قاصدين إزهاق أرواح المجنى عليهم، تنفيذًا لغرض إرهابى.

ووجهت للمتهمين أيضًا تهم الشروع في قتل 39 آخرين من ركاب الحافلة، عمدًا مع سبق الإصرار والترصد، تنفيذا لغرض إرهابى، عن طريق تفجير الحافلة، مما أدى لإحداث إصاباتهم، وخاب مسعاهم بسبب إسعاف المصابين وعلاجهم، كما استعمل المتهمون المفرقعات بغرض تخريب أملاك عامة مخصصة لمصالح حكومية بغرض إرهابى، وتعريض حياة الناس للخطر، وقصد إحداث الرعب بين الناس وإشاعة الفوضى، بأن فجروا عبوة مفرقعة فخربوا السيارة المذكورة المملوكة لهيئة الشرطة والمخصصة لنقل أفرادها.

ووجهت للمتهم الأول والثانى والرابع عشر تهمة: الاشتراك بالتحريض والاتفاق والمساعدة في ارتكاب جرائم الشروع في القتل واستعمال المفرقعات والتخريب والإتلاف، عن طريق تحريض المتهمين الأول والثانى للمتهم الثالث على ارتكاب تلك الجرائم وساعدهم المتهم الرابع عشر بنقل العبوة المفرقعة ودائرة التفجير الإلكترونية الخاصة بها، وتمت الجريمة بناء على هذا التحريض وتلك المساعدة.

وحاز المتهمون من الثالث وحتى الرابع عشر أسلحة ومفرقعات بدون ترخيص وهى مواد نترات الأمونيوم ومخاليط المفرقعات بقصد استعمالها فيما يخل بالأمن العام والنظام العام وبقصد المساس بمبادئ الدستور والوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى، كما حاز المتهمون من الخامس وحتى الثامن وأيضًا المتهم الرابع عشر بنادق آلية والذخائر الخاصة بها بقصد استعمالها في نشاط يخل بالأمن والنظام العام بقصد المساس بمبادئ الدستور والوحدة الوطنية والسلام الإجتماعى.

مطرقة العدالة - صورة أرشيفية

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