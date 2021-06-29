رئيس جامعة الأقصر يفتتح مشروعات تخرج طلبة كلية الحاسبات والمعلومات

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افتتح الأستاذ الدكتور محمد محجوب عزوز، رئيس جامعة الأقصر، مشروعات تخرج طلبة كلية الحاسبات والمعلومات، بحضور الدكتور سيد محمد أبودهب، عميد الكلية، والدكتور محمد رمضان سعدي، المدير التنفيذي لمركز المعلومات بالجامعة، وعمداء كليات الفنون والآثار والسياحة والفنادق.

أنتج الطلاب حوالي 15 مشروع تخرج عبارة عن تطبيقات تكنولوجية لرعاية مرضى الزهايمر، والعناية الطبية بالذكاء الاصطناعي، ومرشد المكفوفين وضعاف البصر، وإدارة نظام الجامعة، وإدارة موارد المؤسسة، والمباني الذكية، وإيماءة مصرية للتحكم في تطبيقات الحاسب الآلي عن بعد، وتطبيق لتطوير منظومة توزيع السلع التموينية، مشروع تطبيق للتشخيص المبكر عن كوفيد- ١٩ عن طريق الأشعة المقطعية.

وفي ختام الحفل، استمع رئيس الجامعة لشرح عن كيفية عمل تلك التطبيقات ومدى أهميتها في خدمة المجتمع، مؤكدا أن الجامعة بصدد إلحاق هذه المشروعات المميزة لخريجيها بحضانات تكنولوجية وريادة الأعمال، لمساعدة خريجيها على اللحاق بسوق العمل بإنشاء شركات ناشئة قادرة على المنافسة محليا وعالميا، مشيدا بالمستوى المتقدم الذي وصل إليه طلاب الكلية، معربا عن سعادته واعتزازه بالمشروعات المتميزة التي أنتجها الطلاب، مؤكدا استمرار دعم الجامعة وتذليل كافة المعوقات لكافة الطلاب لرسم صورة تليق بجامعة الأقصر.