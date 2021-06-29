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حازم إمام يوجه رسالة للاعبي سلة بعد التتويج بدوري السوبر

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حازم إمام يوجه رسالة للاعبي سلة الزمالك بعد التتويج بدوري السوبر حازم إمام يوجه رسالة للاعبي سلة بعد التتويج بدوري السوبر

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حرص حازم إمام نجم الأسبق على تهنئة نجوم الفريق الأول لكرة السلة بالنادي بعد تتويجهم بلقب دوري السوبر هذا الموسم.

وتوج الزمالك بدوري السوبر بعدما حقق فوزا مثيرا على نظيره الاتحاد السكندري 84-80 على صالة الدكتور حسن مصطفى بـ6 أكتوبر، ضمن منافسات الدور النهائي من دوري السوبر، بنظام Best of 5.

وقبل فوز الزمالك اليوم تساوى الفريقان في عدد مرات الفوز بالمباريات بنتيجة 2-2، حيث خسر الزمالك اللقاء الأول بنتيجة 83-56، وفاز في اللقاء الثاني بنتيجة 80-70، وكرر فوزه في اللقاء الثالث بنتيجة 74-69، وخسر اللقاء الرابع بنتيجة 81-79.. قبل أن يفوز في لقاء اليوم بنتيجة 84-80.

وقال إمام: «ألف مبروك لأبطال كرة السلة يستحقون اللقب بجدارة».

ويعد تتويج الزمالك هو الثاني له على التوالي بعد التتويج بلقب بطولة إفريقيا للأندية الأبطال التي أقيمت مؤخرا في رواندا تحت رعاية NBA، ويقود الفريق الإسباني أجوستى بوش مديرا فنيا ويعاونه كل من ياسر عبدالوهاب مدربا عاما، وسمير جودة مدربا، وإسلام جمعة طبيب الفريق.

المصرى اليوم

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