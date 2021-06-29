موسيماني يكشف هل الأهلي أنهى صفقة مهاجم أورلاندو في الميركاتو الصيفي؟ .. صورة

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كشف بيتسو موسيماني المدير الفني للنادي الأهلي المصري، حقيقة تعاقد حامل لقب دوري أبطال أفريقيا الموسم المنصرم، مع تمبينكوسي لورش نجم أورلاندو بايرتس الجنوب إفريقي.

وقال موسيماني عبر حسابه الرسمي على «تويتر»: «هناك بعض الشائعات التي زعمت أن الأهلي يريد التعاقد مع لورش. إذا حدث ذلك سوف أتصل بالرئيس للحصول على مباركته».ويلعب لورش في مركز الجناح ووسط الملعب الهجومي ضمن صفوف أورلاندو، وشارك هذا الموسم في 24 مباراة سجل 4 أهداف وصنع 5 آخرين.

ويستأنف الأهلي تدريباته اليوم الثلاثاء؛ استعدادا لمواجهة بيراميدز المقرر لها الأول من يوليو المقبل في إطار منافسات مسابقة الدوري الممتاز. واستأنف الأهلي تدريباته صباح أمس الأول عقب الفوز على الترجي التونسي، بثلاثية نظيفة في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا. وقطع الأهلي تذكرة التأهل إلى الدور النهائي بالبطولة الإفريقية، حيث ينتظر مواجهة كايزر تشيفز بطل جنوب أفريقيا يوم ١٧ يوليو المقبل.

وأكد بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق، أن الأهلي أمامه خطوة واحدة تفصله عن اللقب العاشر، مشيرًا إلى أن فريق كايزر تشيفز الجنوب إفريقي فريق كبير وجدير بالاحترام، كما أنه يمتلك قاعدة جماهيرية كبيرة تفوق جماهير صن داونز، لكن الأخير كان أقوى من كايزر تشيفز خلال آخر عشر سنوات.