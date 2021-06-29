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موسيماني يجري تعديلات على تشكيل الأهلي أمام بيراميدز

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موسيماني يجري تعديلات على تشكيل الأهلي أمام بيراميدز موسيماني يجري تعديلات على تشكيل الأهلي أمام بيراميدز

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يدرس المدرب الجنوب إفريقى بيتسو موسيمانى، المدير الفنى للفريق الكروى الأول بالنادى الأهلى، إجراء تعديلات على التشكيل الأساسى خلال مواجهة بيراميدز المقرر إقامتها، بعد غدٍ الخميس، فى الجولة السابعة والعشرين من الدورى الممتاز.

ويدخل، غدًا الأربعاء، الفريق الأحمر فى معسكر مغلق من أجل الاستعداد لمواجهة بيراميدز بعد إجراء المسحة الطبية للتأكد من سلامة اللاعبين وفقا للإجراءات المتبعة منذ تفشى على مستوى العالم.

ويسعى موسيمانى، المدير الفنى، لإراحة بعض لاعبى الفريق الذين شاركوا فى مباراتى الترجى التونسى بنصف نهائى دورى الأبطال خوفا من تعرضهم للإجهاد، خصوصا أن المدير الفنى يخشى على أى عنصر أساسى من التعرض للإصابة فى ظل رغبة الجهاز الفنى ومجلس الإدارة فى حصد اللقب العاشر بنهائى دورى الأبطال المزمع إقامته يوم 17 يوليو المقبل أمام كايزر تشيفز الجنوب إفريقى والتى ستقام على ملعب محمد الخامس بالمملكة المغربية.

وشهدت تدريبات الفريق عقب التأهل إلى نهائى إفريقيا تركيز المدير الفنى على كل من حسين الشحات الجناح الأيمن ومحمد هانى، الظهير الأيمن واللذين لم يشاركا بصفة أساسية خلال مواجهتى الترجى التونسى، بينما يفكر المدير الفنى فى الاعتماد على الثنائى أليو ديانج وعمرو السولية فى مركز الوسط المدافع والاستفادة من زيادة الفاعلية الهجومية بوجود ثلاثة لاعبين فى الوسط المهاجم، بينهم حسين الشحات ومحمد مجدى أفشة وطاهر محمد طاهر، إلى جانب وجود محمد شريف، رأس الحربة الأساسى، والذى يظهر بشكل متميز فى الفترة الماضية.

المصرى اليوم

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