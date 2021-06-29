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أمير المدينة: مجمع طباعة المصحف من المعالم البارزة ويحظى بعناية القيادة

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أمير المدينة: مجمع طباعة المصحف من المعالم البارزة ويحظى بعناية القيادة أمير المدينة: مجمع طباعة المصحف من المعالم البارزة ويحظى بعناية القيادة
"الشؤون الإسلامية" تقوم بتشغيله ذاتياً وتضاعف إصدراته لـ20 مليون نسخة في عام

أمير المدينة: مجمع طباعة المصحف من المعالم البارزة ويحظى بعناية القيادة

‬أكد أمير منطقة المدينة المنورة الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز أن مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف من معالم المدينة المنورة البارزة، ويحظى بعناية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده -ليكون مركز الطباعة الأول على مستوى العالم الإسلامي في طباعة المصحف الشريف والعناية به.

ونوّه أمير المدينة، خلال زيارته للمجمع، بالقرار الحكيم الذي اتخذه خادم الحرمين الشريفين "أيده الله" بأن يتم تشغيل المجمع ذاتياً من قبل وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، مُشيداً بما انعكس عليه هذا القرار من تطور ملموس بالمجمع الذي يُعد مفخرةً للجميع.

واستمع أمير منطقة المدينة المنورة، بحضور وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد المشرف العام على المجمع الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، لشرح من الأمين العام للمجمع الشيخ طلال بن رازن الرحيلي عن المنجزات التي تحققت خلال السنة الإنتاجية 2020-2021م، والمشاريع التي نفذها المجمع، والتي أسهمت في رفع إنتاجية المجمع خلال تشغيله عن طريق وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد مباشرة، من 9 ملايين نسخة سنوياً حتى بلغ هذه السنة 2020-2021م إلى 19.504.000 مصحفاً من جميع الإصدارات وبمختلف الأحجام والترجمات رغم جائحة كورونا، إلى جانب إطلاق عشرة مشاريع نوعية تقنية.

عقب ذلك شاهد الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز، عرضاَ مرئياً للمشاريع التي نفذها مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف خلال هذه السنة، والتي شملت: طباعة المصحف الجوامعي (٣)، وثلاث ترجمات جديدة تطبع لأول مرة وهي:" الكَنَّادية، والكرديه باللهجة الكرمنجية، واللغة اللنغالية، بالإضافة لإنتاج 6 آلاف نسخة من مصحف المدينة النبوية للمكفوفين بطريقة برايل، وإطلاق النسخة الثالثة من تطبيق مصحف المدينة النبوية بميزاته الجديدة، وكذلك مشروع تفعيل استراتيجية الأمن السيبراني بالمجمع، وإطلاق الإصدار الأول من تطبيق مصحف المدينة النبوية للنشر الحاسوبي، ومشروع دعم التجوّل الافتراضي بالمرشد السياحي للمسجد النبوي والمجمَّع.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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