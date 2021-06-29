ناشئات وادي دجلة يتوجن ببطولة الجمهورية للكرة الطائرة

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فازت لاعبات نادي وادى دجلة ببطولة الجمهورية للكرة الطائرة تحت 14 سنة ناشئات، والتي أقيمت خلال الفترة من 24-26 من شهر يونيو الحالي، بعد تحقيقهن الفوز في جميع مبارياتهم بالدور النهائي على ناشئات الأندية الأخرى ليحصدن البطولة بسجل خال من الهزائم.

ويضم الفريق كلا من: تسنيم محمد، هيا حسام، رؤى أحمد، جنى إسلام، فرح الجندي، ماريا رامي، هنا محمد، نور وليد، مريهان محمد، سهيلة محمد، فرح أحمد، نيجار إسماعيل، ميرنا حسام، سلمى محمد، جنى بهي، ريناد حاتم.

ويقود الجهاز الفني لفريق نادي وادى دجلة للكرة الطائرة تحت 14 سنة الكابتن هاني مصيلحي، ويعاونه كل من ياسر عبدالهادي، أحمد عبدالعظيم، والكابتن مي حسني محلل أداء، الدكتورة ميرا جورج طبيب الفريق.