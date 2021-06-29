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درجة الحرارة تصل إلى 44 .. توقعات حالة الطقس الأربعاء (التفاصيل)

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درجة الحرارة تصل إلى 44 .. توقعات حالة الطقس الأربعاء (التفاصيل) درجة الحرارة تصل إلى 44 .. توقعات حالة الطقس الأربعاء (التفاصيل)

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كشفت هيئة الأرصاد الجوية في تقرير حالة الطقس غدًا الأربعاء عن وجود طقس شديد الحرارة على أغلب الأنحاء، وتستمر الموجة الحارة حتى بداية الاسبوع المقبل، وتصل درجات الحرارة للعظمي في جنوب إلي 44 درجة، وتكون درجة الحرارة المحسوسة في أسوان وإدفو 46 درجة، وتكون درجة الحرارة العظمي في القاهرة غدًا 38 درجة بينما تكون درجة الحرارة المحسوسة 41 درجة بسبب الرطوبة النسبية.

تتوقع الأرصاد أن يكون الطقس غدًا مثل طقس اليوم شديد الحرارة على أغلب الأنحاء ويكون شديد الحرارة خلال طقس الغد خلال ساعات النهار على القاهرة الكبرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد والوجه البحري ويكون حارًا فقط على السواحل الشمالية.

ويكون طقس الأربعاء معتدلاً على جميع أنحاء مصر ماعدا السواحل الشمالية فيكون لطيفًا، وترتفع نسبة الرطوبة بقيم تتراوح بين 3 و4 درجات ضمن الطقس في مصر ليلاً ونهارًا بما يرفع الشعور بارتفاع درجة الحرارة عن المعتادة.

ويتوقع أن تكون حالة البحرين المتوسط والأحمر غدًا معتدلة ويتراوح ارتفاع الموج في البحر المتوسط من متر إلي مترين إلا ربع، وفي البحر الأحمر من متر ونصف إلي مترين إلا ربع، واتجاه الرياح في البحرين شمالية غربية.

وتشير توقعات الأرصاد الجوية استمرار نشاط الرياح الشمالية الغربية على السواحل الغربية وجنوب سيناء على فترات متقطعة، وتكون سرعتها بين 11 و18 عقدة، وتكون هناك شبورة مائية خفيفة في الصباح الباكر على الطرق المؤدية إلي القاهرة والسواحل الشمالية والوجه البحري.

وتكون الرطوبة النسبية غدًا على القاهرة الكبري تراوح بين 80-25، وعلى السواحل الشمالية 90-40، وبينما تكون على شمال الصعيد 40-25، وعلي جنوب الصعيد 30-15.

درجات الحرارة في مصر غدًا الأربعاء

تظل درجات الحرارة الأعلي في مصر غدًا هي 44 درجة للعظمي في أسوان وإدفو واللتان تصل فيهما درجة الحرارة المحسوسة إلي 46 درجة، بينما تكون أقل درجة حرارة للعظمي خلال ساعات النهار هي 30 درجة في مطروح والسلوم، واللتان تكون درجة الحرارة المحسوسة فيهما 34 درجة، وتكون درجات الحرارة المتوقعة غدًا في المدن المصرية كما يلي:

  • درجة الحرارة في القاهرة غدًا 38-25 وتصل درجة الحرارة المحسوسة في القاهرة إلي 41 درجة.
  • درجة الحرارة في الإسكندرية 32-25
  • دمنهور 35-24
  • طنطا 37-24
  • شبين الكوم 38-25
  • بلطيم 33-25
  • المنصورة 37-24
  • بورسعيد 32-25
  • الزقازيق 38-24
  • دمياط 31-25
  • العريش 35-26
  • السويس 39-25
  • الإسماعيلية 40-24
  • الغردقة 41-30
  • شرم الشيخ 40-30
  • بنى سويف 39-25
  • الفيوم 38-25
  • المنيا 39-22
  • أسيوط 39-24
  • سوهاج 39-25
  • قنا 41-26
  • الأقصر 43-27
  • أسوان 44-28
  • أبوسمبل 43- 29
  • ادفو 44-28
  • الوادي الجديد 41-27

درجات الحرارة المحسوسة الأعلي في مصر غدًا:

  • 46 درجة في أسوان وإدفو.
  • 45 درجة في الأقصر وأبو سمبل والغردقة.
  • 44 درجة في شرم الشيخ ونويبع.
  • 43 درجة في قنا والوادي الجديد وسيوة والإسماعيلية.
  • 42 درجة في مرسي علم والسويس.
  • 41 درجة في بني سويف والمنيا وأسيوط وسوهاج وشلاتين والقاهرة وشبين الكوم والزقازيق ورأس سدر ونخل.
  • 40 درجة في طنطا والمنصورة والفيوم وأبو رماد.

المصرى اليوم

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