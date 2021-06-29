سلاسل مطاعم ومحال تشارك بالمرحلة الـ18 لمبادرة «كلنا واحد»

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

شارك عدد من سلاسل المطاعم ومحال الحلويات فى المرحلة الثامنة عشر من مبادرة «كلنا واحد«، تحت رعاية الرئيسعبدالفتاح السيسي، بخصومات مالية تصل إلى 25% بمناسبة الإحتفال بثورة 30 يونيو.

يأتي ذلك فى إطار إطلاق وزارة الداخلية لفاعليات المرحلة الـ 18 لمبادة كلنا واحد تزامناً مع الإحتفال بثورة 30 يونيوبالتنسيق مع كبرى الشركات والموردين وأصحاب السلاسل التجارية الكبرى لتوفير السلع المختلفة بأسعار مخفضة عنمثيلاتها بالأسواق ، بالتنسيق مع مختلف قطاعات الوزارة ومديريات الأمن على مستوى الجمهورية.

وتم التنسيق مع عدد من سلاسل المطاعم ومحال الحلويات للمشاركة فى فعاليات المبادرة على مدار يومى الأربعاءوالخميس من خلال تقديم خصومات مالية لعملائها تتراوح ما بين 20% إلى 25% ، بإجمالى 21 سلسلة مطاعم، و5 سلاسل لمحال الحلويات، تضم أكثر من 100 فرع بمحافظات القاهرة والجيزة والقليوبية ومرسى مطروح.

ويشارك فى المبادرة سلاسل المطاعم ومحال الحلويات أسماك وأسماك بحرى وأكلة سمك والبرج وإبن حميدو والدهانومطاعم حسنى والمنوفى ودرويش للمشويات وحضرموت عنتر والكبابجى وقصر الكبابجى ومطاعم رستو والبرنسوالشرقاوى وجاد والشبراوى وأربياتا وسيد حنفى وتوم أند بصل ومصراوي ومحلات تسيباس وعبد الرحيم قويدروماندرين قويدر والعبد -سيدرة.

كما تم التنسيق مع كافة المطاعم والمحال المشاركة لإتخاذ كافة الإجراءات الصحية والوقائية والإحترازية اللازمة لضمانسلامة المواطنين حال ترددهم على مختلف الأفرع.