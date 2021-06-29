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محافظ أسوان يوجه بالإسراع في تنفيذ المشروعات وفقاً للتوقيتات الزمنية المحددة

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محافظ أسوان يوجه بالإسراع في تنفيذ المشروعات وفقاً للتوقيتات الزمنية المحددة محافظ أسوان يوجه بالإسراع في تنفيذ المشروعات وفقاً للتوقيتات الزمنية المحددة

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عقد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان إجتماعاً مع مسئولي جهاز مشروعات الخدمة الوطنية برئاسة اللواء عماد سعفان نائب رئيس الجهاز، وبحضور العميد أيمن رضا السكرتير العام المساعد للمحافظة ومديرى شركة مياه الشرب والصرف الصحي والكهرباء والطرق والمشروعات والشئون المالية حيث تم إستعراض ومناقشة العديد من المشروعات المشتركة بين المحافظة والجهاز والمخطط تنفيذها والتي تضم مشروع الإسكان المتميز «كمباوند اللوتس»، وأيضاً مشروع التطوير والتجميل الشامل لميدان المحطة وحديقة بلازا درة النيل والسوق السياحي، بجانب مشروع إحلال وتجديد خطوط إنحدار وشبكات مياه الشرب والصرف الصحى، بالإضافة إلى مشروع رصف مجموعة من الطرق .

وأكد اللواء أشرف عطية على ضرورة الإسراع بمعدلات تنفيذ كافة الأعمال الجارية بهذه المشروعات وفقاً للتوقيتات الزمنية المحددة بالجودة المطلوبة في ظل أسلوب إدارة منظومة العمل الحالي والتي ترتكز على الجدية وروح التكاتف والتعاون بين كافة الجهات المعنية والتنسيق المسبق لتحويل أسوان لبانوراما جمالية وتكون دائماً في أبهي صورها لإستقبال ضيوفها وزائريها، موجهاً مسئولي الجهات المختصة بإعطاء الأولوية في خطة كل جهة فيما يتعلق بنهو الأعمال الجاري تنفيذها لسرعة إنجازها على الوجه الأكمل. وطالب أشرف عطية مسئولي جهاز مشروعات الخدمة الوطنية بالبدء في أعمال تطوير حديقة السلام على أن يراعى فيها الحفاظ على المسطحات الخضراء وإضافة بعض الأعمال التي تتواكب مع ما تم تنفيذه بحديقة درة النيل لتحقيق التناسق الجمالي المطلوب، وبالتوازى مع ذلك يتم إستكمال الأعمال بالسوق السياحي بحيث يتم فيه توحيد الشكل واللون في اليافطات والتندات للمحلات والبازارات للحفاظ على الطابع الأسوانى والشكل الحضارى للسوق، مع قيام مسئولي المحافظة والوحدة المحلية للبدء في إجراءات نقل الباعة الجائلين للسويقة الجديدة بمنطقة الجيش للقضاء على أي إشغالات داخل السوق.

و تطرق الإجتماع لتناول بعض المشروعات التي سيتم تنفيذها خلال الفترة القادمة والتي من أبرزها تنفيذ أكبر مشروع حضارى لتطوير وتحديث كورنيش النيل القديم بمدينة أسوان بطول 4 كم ،بجانب مشروع إنشاء مكتبة العامة أمام مبنى الإذاعة والتليفزيون .

المصرى اليوم

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