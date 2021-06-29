دورة تدريبية على تصنيع الكليم بالعريش

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أعلن مركز اعداد الأسر المنتجة بالعريش عن قيام جمعية التدريب المهنى والأسر المنتجة التابعة للتضامن الاجتماعى بتنفيذ دورة تدريبية لتعليم الشباب على تصنيع الكليم من الصوف .

وأكدت منى جمعة مدير مركز أول لإعداد الأسر المنتجة بالعريش على أن الدورة مجانية، وتقام في مقر المركز بمركز التكوين المهنى بالعريش اعتبارا من يوم الأحد القادم الموافق 4 يوليه الشهر المقبل ولمدة أسبوعين، وأنه على من يرغب بالاشتراك في الدورة تسجيل اسمه بالمركز .

وأشارت إلى سيتم تدريب وتعليم المتقدمين كل ما يتعلق بأعمال تصنيع الكليم وانتاجه، وأن هذه الدورة بهدف زيادة دخل الأسرة واقامة مشروعات انتاجبة ولاتاحة فرصة عمل لكافة الراغبين في التدريب على تصنيع الكليم اليدوى، وأن التدريب يتم تحت اشراف مدربين مؤهلين ومتخصصين في هذا المجال.. مع توفير الآلات والخامات الخاصة بأعمال التدريب والانتاج .

وأضافت أنه بعد انتهاء مدة التدريب يحصل المتدربين على شهادات تأدية الدورة معتمدة من وزارة التضامن الاجتماعى.. كما يتم عرض منتجاتهم خلال الدورة في معرض الأسر المنتجة داخل المركز، ويلى ذلك إتاحة الفرصة أمامهم لاقامة مشروعات خاصة بهم وبيع منتجاتهم في منافذ ومعارض الأسر المنتجة.. كما يمكن لكل متدرب الحصول على قرض لتمويل المشروع بعد احراء بحث اجتماعى وتقديم دراسة جدوى اقتصادية عن المشروع .

ومن جانبه.. أكد عدلى الكاشف المدير التنفيذى لجمعية الأسر المنتجة أنه تم اتخاذ كافة الاجراءات الوقائية.. حيث يتم تطهير وتعقيم مكان التدريب ومراعاة التباعد بين المتدربين.. علاوة على تقسيمهم إلى مجموعات لأجل الاستعاب والتعلم وتحقيقا للتباعد في ظل أزمة كورونا .