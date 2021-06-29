إلى أصحاب النوم غير المستقر.. جسمك «لا يترمم ذاتيا»

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كشفت دراسة طبية أمريكية نمساوية أن الأشخاص الذين ينامون ويستيقظون مبكرا أقل عرضة للإصابة ببعض الأمراض منها الاكتئاب، وأن أسبوعا واحدا من النوم غير المستقر لأقل من 6 ساعات ليلا يعطل نشاط الجينات التي تعمل على الترميم الذاتي والتجديد المستمر لخلايا الجسم، مما يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب، حيث يمثل النوم العميق أحد أهم العوامل التي تحمي الجسم من الإصابة بالكثير من الأمراض.

ولاحظ الباحثون أن المتأخرين في وقت الذهاب إلى النوم والمتأخرين في الاستيقاظ منه هم أعلى عُرضة للإصابة ب مرض السكري وأعلى عُرضة لحصول اضطرابات لديهم في وقت ومكونات تناول وجبات طعامهم اليومية.

ومن أجل الاستمتاع والحصول على نوم عميق بدون قلق:

- اجعل الوجبة الغذائية الأخيرة قبل نومك من 3 إلى 4 ساعات.

- مارس التمارين الرياضية الخفيفة حيث تعمل على تخفيف توتر العضلات وتساعد على الاسترخاء، ففي استبيان أجرته المؤسسة الوطنية الأمريكية للنوم أظهر أن معتادي ممارسة الرياضة بانتظام يحصلون على نوم عميق ليلاً، وذلك لأن ممارستها يومياً تشعر الجسم بالتعب والاسترخاء وبالتالي الذهاب فى النوم العميق سريعاً، ونبه بعض أطباء النوم على أهمية الفصل بين موعد ممارسة الرياضة وموعد النوم بـ4 ساعات على الأقل لأن ممارسة الرياضة قبل النوم مباشرة لها تأثير عكسي.

- انتبه لدرجة حرارة الغرفة حيث إن درجة الحرارة المرتفعة أو المنخفضة جدا تؤثر سلبًا على عدد ساعات الاستغراق في النوم.

- انتبه لضوء الغرفة، فبعض خلايا الجسم تنشط وترمم نفسها في الظلام.

- امتنع عن المشروبات التي تحتوي على الكافيين وكذلك التدخين قبل النوم، فوجود النيكوتين يجعل المخ في حالة يقظة مستمرة، الأمر الذي يشكل صعوبة في النوم مبكراً وعدم الوصول إلى نوم عميق.