بلينكن : واشنطن تقدم 400 مليون دولار لسوريا و مواجهة تنظيم الدولة من الأولويات

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جي بي سي نيوز :- كد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اليوم الاثنين، أن واشنطن ستقدم 400 مليون دولار إضافية كمساعدات إنسانية للأزمة السورية.

وخلال مشاركة وزير الخارجية الأمريكي في مؤتمر لدول لتحالف الدولي ضد داعش الذي يقام في روما ويشارك فيه نحو 83 دولة بقيادة أمريكا، قال بلينكن، إنه يجب إعادة عناصر تنظيم "داعش" المحتجزين في سوريا إلى بلدانهم، مضيفا أنه لا يمكن إبقاء قضيتهم دون حل.

وقال بلينكن "نحتاج إلى زيادة الدعم المالي المقدم للمناطق التي تم تخليصها من تنظيم "داعش".

وأضاف "أولويتنا مواجهة ما بقي من تنظيم داعش بسوريا والعراق ونؤكد التزامنا بمواصلة أهداف التحالف، ومواجهة أخطار تنظيم الدولة في إفريقيا يجب أن تكون ضمن أولوياتنا".

وشدد بلينكن على أن أمريكا ملتزمة بهزيمة التنظيم في أي مكان وبفضل الجهود المشتركة سيكون ذلك ممكنا.

وقال المبعوث الأمريكي للتحالف الدولي جون غودفري ان جهود التحالف عطلت أنشطة تنظيم الدولة شمال شرقي سوريا لكنه ما زال نشطا .

واضاف المبعوث التزام بلاده المستمر بضمان الهزيمة الدائمة لتنظيم “الدولة” في سوريا والعراق، ودعم جهود الاستقرار في المناطق التي جرى تحريرها منه.

وسيعقد عقب مؤتمر دول التحالف، اجتماع خاص حول سوريا، حيث سترأس الولايات المتحدة الأمريكية الاجتماع، بمشاركة 14 وزير خارجية من "السبع الكبار" ودول عربية وإقليمية، أول إطلالة سياسية لفريق الرئيس جو بايدن، لضبط حلفاء أمريكا مع قرب موعد "الاختبار الأمريكي" لروسيا لدى التصويت في مجلس الأمن على قرار المساعدات الإنسانية "عبر الحدود".

وكالات