أخبار عاجلة

عمرو سلامة: «محتاج أبوس وأحضن كل اللي بارك لنا وحضر فرحنا» -
الصحة: تسجيل 117 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و13 حالة وفاة -
تجديد رخصة السيارة 2021.. الرسوم والمستندات المطلوبة والشروط الجديدة -
أول تعليق من هاني شاكر بعد تجاوز أزمته الصحية -
هداف الدوري المصري 2021.. محمد شريف يقترب من إسقاط أحمد ياسر ريان -
تفاصيل اجتماع الخطيب مع شركة الأهلي لاستعراض تمويل المنشآت الرياضية -
ملخص مباراة إيطاليا وإنجلترا في نهائي يورو 2021.. وركلات الترجيح كاملة .. فيديو -
عبدالجليل: الأهلي يعرف جيدًا استغلال أنصاف الفرص.. والمتخاذل سيرحل عن المقاصة -
خالد جلال عقب افتتاح عرض «ليلتكم سعيدة»: المسرح القومي له سحر خاص -
شاهد ولي العهد وسلطان عُمان يتابعان نهائي اليورو -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. سوريا
  5. جي بي سي نيوز

بلينكن : واشنطن تقدم 400 مليون دولار لسوريا و مواجهة تنظيم الدولة من الأولويات

Print
بلينكن : واشنطن تقدم 400 مليون دولار لسوريا و مواجهة تنظيم الدولة من الأولويات بلينكن : واشنطن تقدم 400 مليون دولار لسوريا و مواجهة تنظيم الدولة من الأولويات

جي بي سي نيوز :- كد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اليوم الاثنين، أن واشنطن ستقدم 400 مليون دولار إضافية كمساعدات إنسانية للأزمة السورية.

وخلال مشاركة وزير الخارجية الأمريكي في مؤتمر لدول لتحالف الدولي ضد داعش الذي يقام في روما ويشارك فيه نحو 83 دولة بقيادة أمريكا، قال بلينكن، إنه يجب إعادة عناصر تنظيم "داعش" المحتجزين في سوريا إلى بلدانهم، مضيفا أنه لا يمكن إبقاء قضيتهم دون حل.

وقال بلينكن "نحتاج إلى زيادة الدعم المالي المقدم للمناطق التي تم تخليصها من تنظيم "داعش".

وأضاف "أولويتنا مواجهة ما بقي من تنظيم داعش بسوريا والعراق ونؤكد التزامنا بمواصلة أهداف التحالف، ومواجهة أخطار تنظيم الدولة في إفريقيا يجب أن تكون ضمن أولوياتنا".

وشدد بلينكن على أن أمريكا ملتزمة بهزيمة التنظيم في أي مكان وبفضل الجهود المشتركة سيكون ذلك ممكنا.

وقال المبعوث الأمريكي للتحالف الدولي جون غودفري ان جهود التحالف عطلت أنشطة تنظيم الدولة شمال شرقي سوريا لكنه ما زال نشطا .

واضاف المبعوث التزام بلاده المستمر بضمان الهزيمة الدائمة لتنظيم “الدولة” في سوريا والعراق، ودعم جهود الاستقرار في المناطق التي جرى تحريرها منه.
وسيعقد عقب مؤتمر دول التحالف، اجتماع خاص حول سوريا، حيث سترأس الولايات المتحدة الأمريكية الاجتماع، بمشاركة 14 وزير خارجية من "السبع الكبار" ودول عربية وإقليمية، أول إطلالة سياسية لفريق الرئيس جو بايدن، لضبط حلفاء أمريكا مع قرب موعد "الاختبار الأمريكي" لروسيا لدى التصويت في مجلس الأمن على قرار المساعدات الإنسانية "عبر الحدود".

وكالات 

 

جي بي سي نيوز

مواضيع متعلقة
إحباط تهريب أسلحة.. إسرائيل: نحقق في ضلوع حزب الله

إحباط تهريب أسلحة.. إسرائيل: نحقق في ضلوع حزب الله

تسجيل 6 وفيات و 468 اصابة بفيروس كورونا في الاردن

تسجيل 6 وفيات و 468 اصابة بفيروس كورونا في الاردن

ارتفاع جديد بسعر الخبز في لبنان.. ومحتجون غاضبون في الشارع

ارتفاع جديد بسعر الخبز في لبنان.. ومحتجون غاضبون في الشارع

"وثائق فكتوريا" تكشف تورط النظام بمقتل 5210 مدنيين في حمص

"وثائق فكتوريا" تكشف تورط النظام بمقتل 5210 مدنيين في حمص