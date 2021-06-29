المحكمة العليا بأمريكا ترفض استئناف شركة دفاعية متهمة بالتعذيب في «أبوغريب»

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

رفضت المحكمة العليا الأمريكية، الثلاثاء، استئنافًا قدمته شركة الخدمات الدفاعية (سي.إيه.سي.آي إنترناشيونال) الذي يُزعم أنه وجه تعذيب السجناء في سجن أبوغريب في العراق.

شهد 3 عراقيون الذين رفعوا الدعوى القضائية بموجب قانون تقصير الأجانب، الذي يوفر وسيلة للمواطنين الأجانب لتقديم دعاوى قانونية بشأن مزاعم انتهاكات حقوق الإنسان التي تنتهك القانون الدولي. في وقت سابق من هذا الشهر، حكمت المحكمة العليا الأمريكية ضد 6 أفراد من أفريقيا رفعوا دعوى قضائية ضد شركات بموجب نفس القانون بشأن مزاعم استخدام السخرة في مزارع الكاكاو، مستشهدة بمعيار قانوني مفاده أن الانتهاكات الدولية يجب أن تتعلق بما فيه الكفاية بالسلوك على الأراضي الأمريكية من أجل المحاكم الأمريكية للنظر في القضية.

وكان ملف التعذيب بحق المعتقلين في السجون التي تشرف عليها وزارة الدفاع والمنتشرة خارج الأراضي الأميركية سواء غوانتانامو أو باغرام أو أبوغريب وغيرها من السجون السرية، كانت تتبع أساليب التعذيب الوحشية التي تتعارض مع اتفاقيات جنيف وحتى مع القوانين الأميركية،

وكانت قد اندلعت فضيحة أبوغريب في 28 عام 2004، عند نشر صور التقطها سايفيتس وجنود آخرون في السجن، عبر قناة سي بي إس الأمريكية الإخبارية، وأظهرت الصور انتهاكات صارخة، تضمنت اعتداءات جنسية على السجناء. ولعل أشهر هذه الصور هي التي ظهر فيها سجين واقفا على صندوق، مرتديا قناعا أسود، وفي يده وصلات أسلاك كهربائية.

ولاتزال قضية سجن أبوغريب محل تناقض بين مزاعم الديمقراطية الأمريكية ،وأعمال التعذيب، التي لا تنسى من ذاكرة العراقيين خالذين تعرض الكثير منهم للقتل إبان الغزو الأمريكي لبغداد، وكما هو الحال في أفغانستان، حيث اضطرت للانسحاب بعد 20 سنة من تدخل في العاصمة كابول، في أعقاب أحداث 11 سبتمبر.