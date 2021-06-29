أمريكا توجه رسالة حول التواجد التركي الروسي في ليبيا

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وجه وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، رسالة حول التواجد التركي الروسي، في الأراضي الليبية، في لقائه مع صحيفة «لا ريبابليكا» الإيطالية، اليوم.

بلينكن.. «سيرحلون قريبًا»

وعلى الرغم من التوافق الدولي والليبي إلى حد سواء حول ضرورة خروج القوات الأجنبية والمرتزقة من الأراضي الليبية، إلا أن طرابلس وواشنطن لا تزالان تعتبران هذا المطلب بعيد المنال؛ إذ تؤكدان أن الأمر قد يستغرق بعض الوقت.

وردا على سؤال حول القوات الروسية والتركية في ليبيا، قال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، في مقابلة مع صحيفة «لا ريبابليكا» الإيطالية اليوم الثلاثاء، إن القوات الأجنبية سترحل قريبا، إلا أنه أوضح أن العملية ستستغرق بعض الوقت.

جدير بالذكر أن وزير ال×ارجية الأمريكي، كان قد شدد الأسبوع الماضي قبيل مؤتمر برلين الثاني، على ضرورة انسحاب القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا التي غرقت منذ عشر سنوات في الفوضى والاقتتال، على حد قوله.

توافق تركي روسي حول الانسحاب من الأراضي الليبية

بدورها، أبدت وزيرة الخارجية الليبية، نجلاء المنقوش، تفاؤلها حول هذا الملف، مؤكدة أن القوى الدولية أحرزت تقدما خلال محادثات برلين فيما يتعلق بإخراج المقاتلين الأجانب من ليبيا على الرغم من أن البيان الختامي الصادر عن المؤتمر الذي دعمته الأمم المتحدة لم يحدد أي إجراءات جديدة ملموسة في هذا الإطار.

فيما أشار مسؤول كبير في وزارة الخارجية الأميركية، إلى أن تركيا وروسيا توصلتا إلى تفاهم مبدئي للعمل على سحب 300 من المرتزقة السوريين من كل جانب، وفقًا لما نقلته وكالة «رويترز» الخميس الماضي.

وكانت الأمم المتحدة أكدت سابقا أن تركيبة الجماعات المسلحة والمرتزقة في ليبيا معقدة، مشددة على أن عملية سحب المقاتلين الأجانب تحتاج لتنسيق دولي.

وحسب تقرير سوري «لا يزال أكثر من 6630 مقاتلا ومرتزقا سوريا، ممن جلبتهم تركيا للقتال إلى جانب قوات حكومة الوفاق سابقا على الأراضي الليبية»، بحسب ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.