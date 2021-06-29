قبل عرضها بأيام.. تعرف على فريق مسرحية شريهان «كوكو شانيل» وعلاقتهم بموكب المومياوات

★ ★ ★ ★ ★

لاقتراحات اماكن الخروج

تعود الفنانة شريهان إلى المسرح بعد غياب طويل من خلال مسرحية «كوكو شانيل» التي من المنتظر عرضها على منصة «شاهد VIP»، ولكي تليق العودة بتاريخ شاريهان الفني الكبير، يضم فريق عمل المسرحية التي بدأ العمل عليها منذ 5 سنوات، أسماءً هي الأفضل والأهم في مجالها.

تصوير المسرحية يقف خلفه مدير التصوير أحمد المرسي، الذي تولى تصوير إعلان شريهان في رمضان الماضي، كما كان المخرج والمصور لفعاليات موكب المومياوات الملكية بالاشتراك مع مازن المتجول، ويعتبر المرسي واحداً من أهم مديري التصوير حاليا، ويمتلك مسيرة تتجاوز 50 فيلماً حصل من خلالها على أكثر من 20 جائزة دولية.

ويصمم ديكور المسرحية مهندس الديكور محمد عطية الذي كان مسؤولاً عن ديكور موكب المومياوات الملكية، وهو أحد أهم مصممي الديكور في مصر والعالم العربي، وتضم أعماله «الفيل الأزرق» و«ولاد رزق» وغيرها.

وفي المونتاج يتولى المهمة المونتير أحمد حافظ، أحد أعضاء فريق موكب المومياوات أيضاً، وهو مونتير يرتبط اسمه بأهم الأعمال في السينما والدراما المصرية مثل «الفيل الأزرق» و«ما وراء الطبيعة»و«في كل أسبوع يوم جمعة» وغيرها.

كذلك يضم فريق عمل المسرحية مصمم الرقصات هاني أباظة الذي وقف وراء تصميم استعراضات موكب المومياوات، وكان قد تعاون مع شريهان في موسم شهر رمضان الماضي.

وبالإضافة إلى فريق الموكب، يضم فريق عمل «كوكو شانيل» أسماء مهمة خلف الكاميرا والمسرح، منهم مصممة الأزياء ريم العدل التي تضم أعمالها تصميم أزياء «في كل أسبوع يوم جمعة» و«واحة الغروب» و«شيخ جاكسون» و«اشتباك».

يذكر أن مسرحية «كوكو شانيل» من تأليف مدحت العدل وإخراج هادي الباجوري.. ومن المقرر عرضها قريباً على منصة شاهد VIP.