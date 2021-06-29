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كفر الشيخ تستعد لحملة التطعيم ضد شلل الأطفال

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كفر الشيخ تستعد لحملة التطعيم ضد شلل الأطفال كفر الشيخ تستعد لحملة التطعيم ضد شلل الأطفال

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شهدت مديرية الصحة بكفر الشيخ نشاطا مكثفا، استعداداً للحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال، إضافة لقوافل طبية ضمن مبادرة حياة كريمة.

قال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، إنه وجه مديرية الصحة برئاسة الدكتورة سوسن سلام ـ وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، بالاستعداد للحملة القومية لتطعيم الأطفال ضد مرض شلل الأطفال ،بعقد الدورات التدريبية اللازمة لجميع الفرق الطبية المشاركة بالحملة ،وعقد الاجتماعات المتتابعة لفرق الإشراف على الحملة بالإدارات الصحية بالمحافظة ،ومتابعة توافر المستلزمات الخاصة بالحملة وفقاً لعدد الأطفال المستهدفين بها ،والتأكد من جاهزية الفرق الثابتة والمتحركة، والتأكيد على تطبيق كافة الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية، وطرق مكافحة العدوى أثناء الحملة أثناء التطعيمات في ظل ظروف جائحة كورونا.

وأكدت الدكتورة سوسن سلام، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، أنها عقدت اجتماعا بحضور الدكتور طارق الشربيني، وكيل المديرية ،ومديري ورؤساء القسم الوقائي ،ومراقبي أول الإدارات الصحية بالمحافظة ،لمناقشة الاستعدادات الخاصة بحملة التطعيم ضد مرض شلل الأطفال والتي سيتم تنفيذها بالمحافظة خلال الفترة القادمة.

وأضافت سلام، أن التطعيم يشمل جميع الأطفال المصريين والمقيمين من غير المصريين بالمحافظة من سن يوم حتى خمس سنوات، ويتم التطعيم من منزل لمنزل لضمان وصول الخدمة بشكل جيد لجميع الأطفال المستهدفين بالحملة.

المصرى اليوم

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