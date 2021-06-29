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وزير الخارجية يستقبل المدير التنفيذي لمؤتمر التفاعل وتدابير بناء الثقة في آسيا

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وزير الخارجية يستقبل المدير التنفيذي لمؤتمر التفاعل وتدابير بناء الثقة في آسيا وزير الخارجية يستقبل المدير التنفيذي لمؤتمر التفاعل وتدابير بناء الثقة في آسيا

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استقبل وزير الخارجية سامح شكري، اليوم، المدير التنفيذي لأمانة مؤتمر التفاعل وتدابير بناء الثقة في آسيا «خيرات ساريباي»، وذلك بمقر وزارة الخارجية.

وقال السفير أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، «إن الوزير شكري أعرب عن التقدير لدور كازاخستان في إنشاء وتعزيز دور مؤتمر التفاعل وتدابير بناء الثقة في آسيا»سيكا«، وما تقوم به بصفتها الرئيس الحالي من جهود مُقدرة لتطوير آليات وأطر عمل المؤتمر، وبما يحقق الأهداف المنشودة منه ويدعم ركائز الأمن والاستقرار، ومشيرًا إلى اهتمام بتنمية أوجه التعاون المُشترك مع»السيكا«لا سيما في مجالات مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة العابرة للحدود وضبط التسلح، والتطلع إلى العمل مع المدير التنفيذي الحالي لتحقيق تلك الأهداف.

ومن جانبه، أكد «ساريباي» على أهمية استمرار التعاون بين مصر والسيكا، وتطلعه إلى تعزيز انخراط مصر في آلياته خلال الفترة المقبلة، بما لمصر من مكانة على الصعيديّن الإقليمي والدولي وكونها العضو الأفريقي الوحيد بالمؤتمر، موجهًا الدعوة لوزير الخارجية للمشاركة في الاجتماع السادس لوزراء خارجية المؤتمر المُقرر عقده في أكتوبر 2021. كما أكد على العلاقات التاريخية الممتدة والوطيدة التي تجمع بين بلاده ومصر.

واشار المُتحدث باسم الخارجية إلى أن الوزير شكري أوضح ترحيبه بزيارة «نور سلطان» للمشاركة في اجتماع وزراء خارجية المؤتمر، وكذلك لعقد عدد من اللقاءات الثنائية بهدف دفع علاقات التعاون بين مصر وكازاخستان والبناء على مُخرجات الزيارة الناجحة لرئيس الجمهورية إلى كازاخستان عام 2016.

المصرى اليوم

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