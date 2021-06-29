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إقالة أروابارينا من تدريب بيراميدز

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إقالة أروابارينا من تدريب بيراميدز إقالة أروابارينا من تدريب بيراميدز

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استقر مسؤولو نادي بيراميدز، على إقالة الأرجنتيني رودلفو أراوبارينا، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، من تدريب الفريق، وذلك بعد الخروج من نصف نهائي بطولة الكونفيدرالية الإفريقية، عقب الخسارة أمام الرجاء المغربي بنتيجة 5 – 4 بركلات الجزاء الترجيحية.

ومن المنتظر أن يُعلن مسؤولي النادي السماوي، عن إقالة أروابارينا، بشكل رسمي خلال الساعات القليلة المقبلة، بعد الوصول لاتفاق مع المدير الفني الجديد الذي سيقود الفريق في الفترة المقبلة، حيث دخلت إدارة النادي في مفاوضات مع أكثر من مدرب مصري وأجنبي، من أجل خلافة المدرب الأرجنتيني.

وهناك إتجاه داخل بيراميدز، أن يقود محمود فتح الله، المدرب العام، الفريق خلال مباراة الأهلي المقرر لها غدًا الخميس، على استاد السلام، ضمن مباريات الجولة السابعة والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز.

المصرى اليوم

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