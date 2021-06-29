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حملة موسعه لتجميل مصيف بلطيم

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يشهد مصيف بلطيم أعمال تمهيد ورصف الطرق وبدء فرد طبقة من السن تمهيداً لأعمال الرصف لإعادة تأهيل ورصف الطريق الرئيسي لتحسين الطرق الرئيسية ،لتسهيل الحركة المرورية والتيسير على المواطنين بداية من مدخل بوابة الأمل ومرورا بمنطقة السلام ب حتى نهاية محطة الرفع بمنطقة السلام، تنفيذاً لتوجيهات اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، وبإشراف العميد هاني محمد عبدالقوى، رئيس مدينة مصيف بلطيم.

وعلى جانب تم توفير سيارة بها 2ماكينة صراف نقود آلية(ATM) لسحب النقود، تنفيذاً لتوجيهات اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، وذلك وفى إطار المجهودات المبذولة للتيسير على رواد مدينة مصيف بلطيم خلال موسم صيف ٢٠٢١م بالتنسيق مع البنك الأهلي المصري.

وتابع العميد هانى محمد عبدالقوى ،رئيس مدينة مصيف بلطيم بحضور مدير البنك الأهلي لفرع بلطيم ،تثبيت السيارة بجوار مجلس المدينة بمدخل الكورنيش وذلك في ضوء توفير كافة سبل الراحة للمصطافين ورواد المدينة.

وقال العميد هاني محمد عبدالقوى، رئيس مدينة مصيف بلطيم، جارى التمهيد وعمل الميزانية الشبكية للطريق والتسوية للموقع لوضع طبقات من السن استعداد لعملية الرصف وذلك بتنفيذ جهاز التعمير الساحل الشمالي ،تنفيذا لتوجيهات اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ.

وأضاف رئيس مدينة مصيف بلطيم، إنه تابع سير العمل بمنظومة النظافة، ورفع التراكمات والأتربة والمخلفات بالإضافة إلى إزالة المتولد اليومي من القمامة والتراكمات أولاً بأول ورفع كفاءة الطرق الرئيسية والفرعية ونظافتها ونظافة الشواطئ من الحشائش ورفع صناديق القمامة أولا بأول وكنس الأتربة بجميع الطرق الرئيسية ،واستمرار أعمال الرش لمقاومة البعوض.

مصيف بلطيم
مصيف بلطيم

المصرى اليوم

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