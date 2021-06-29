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الأزهر يهنئ الرئيس والشعب المصري بالذكرى الثامنة لثورة 30 يونيو

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الأزهر يهنئ الرئيس السيسي والشعب المصري بالذكرى الثامنة لثورة 30 يونيو الأزهر يهنئ الرئيس والشعب المصري بالذكرى الثامنة لثورة 30 يونيو

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تقدم الأزهر الشريف وإمامه الأكبر د.أحمد الطيب، شيخ الأزهر، بخالص التهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح ، رئيس الجمهورية، والشعب المصري، بمناسبة الذكرى الثامنة لثورة 30 يونيو.

وأكد الأزهر على ضرورة استمرار الاصطفاف الشعبي المصري، وتكاتفه خلف قيادته الحكيمة، وقواته المسلحة الباسلة، ومؤسساته الوطنية الرشيدة، وبخاصة بعد ما وضح للعيان من قوة الدولة المصرية وقدرتها على مواجهة التحديات، وتحقيق الكثير من الآمال، والحفاظ على مقدرات الشعب ومكاسبه.

وبهذه المناسبة، يدعو الأزهر شعب ؛ أفرادا ومؤسسات، إلى بذل المزيد من الجهد والعمل والمثابرة من أجل رفعة الوطن، داعيًا المولى -عز وجل- أن يديم على مصرنا نعمة الأمن والاستقرار والرخاء وأن يحفظ أهلها من كل مكروه وسوء.

المصرى اليوم

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