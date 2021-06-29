وفاة عامل وإصابة آخر إثر سقوط برج لمحطة محمول تحت الإنشاء بالشرقية

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توفي عامل متأثرا بالاصابات التي لحقت به، إثر سقوط قاعدة برج معدني مخصص لمحطة محمول تحت الإنشاء، أعلي منزل بأحدي القري التابعة لمركز شرطة ههيا، وأصيب في الحادث شخص آخر بإصابات بالغة، وتم نقله إلى المستشفى لاسعافه.

تلقى اللواء إبراهيم عبدالغفار، مساعد وزير الداخلية لأمن الشرقية ،مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، بشأن ما تبلغ لمركز شرطة ههيا، بسقوط برج معدني لمحطة محمول تحت الإنشاء بأحدي القري التابعة لدائرة المركز.

بالانتقال والفحص تبين وفاة عامل وإصابة أخر بإصابات خطيرة وتم نقله لمستشفى ههيا، وحدوث تلفيات بمنزل إثر سقوط البرج، وتبين أنه أثناء قيام إحدى شركات المحمول بتركيب برج معدني بطول 15 متر، بالطابق الخامس أعلى منزل انهارت قاعدة البرج وسقط الجزء العلوي الخارج منها.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.