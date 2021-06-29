بشرى تنعى رجل الأعمال أنسي ساويرس: «وقف معي وكان بمثابة أب»

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نعت الفنانة بشرى رجل الأعمال، أنسي ساويرس، لافتة إلى حزنها على فقدان رجل مصري أصيل لم يتخلى يومًا عن لهجته.

وقالت بشرى عبر صفحتها الشخصية بـ«انستجرام»: «فقدنا اليوم رجلا لن يتكرر، رجل مصري صعيدي أصيل لم يتخلى حتى عن لهجته ورمز من رموز الاقتصاد الوطني في مصر، مثل من الأمثلة النادرة لرجال الأعمال، كان لى الحظ أن أعرفه عن قرب بروحه الجميلة وخفة ظله وذكائه وكرم أخلاقه واحساسه بالناس وقربه منهم».

وتابعت: «وقف معي في مواقف كثيرة كان بمثابة أب روحي ومعلم كما وقف مع غيري وكانت أعماله وشركاته سببا في فتح بيوت كثيرة وأسرًا كثيرة تدعو له.. في مشواره الكثير من أعمال الخير المعلن منها والخفي ربما أكثر، رجلا شجاعا صاحب مواقف ويقف مع الحق وذو إرادة وعزيمة قوية.. احترم العلم وآمن أن المال بدون علم واجتهاد وعمل جاد مستمر ليس كافيا للنجاح».

واستكملت: «حزن كبير اليوم نشعر به أنا وأسرتي والكثير من المصريين، هتوحشنا قوي يا عمو أنسي أو يا أنسي بيه كما تعود الكثير أن ينادونه، خالص العزاء للمهندسين نجيب وسميح وناصف وزوجته السيدة العظيمة يسرية لوزة وسائر الأحفاد وكافة أبناءه وأصدقائه المقربين وكل من كان لهم ملهما بشخصيته وسيرته ومشواره وعمله، ربنا يرحمك رحمة واسعة يا أغلى الناس، الغائب الحاضر لن ننساك أبدا».

يذكر أن الدكتور شريف دوس، رئيس هيئة الأقباط المسيحيين العامة، أعلن عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، وفاة رجل الأعمال أنسي ساويرس.

وهو من مواليد 14 أغسطس 1930 ويبلغ من العمر 91 سنة، وهو حاصل على بكالوريوس الزراعة من جامعة القاهرة عام 1950، ويعد مؤسس ورئيس مجموعة أوراسكوم، وبدأ حياته في سوق المال والأعمال عبر شركة مقاولات اسمها «انسى ولمعي» كان نشاطها يتمثل في تمهيد الطرق وحفر ترع الري، إلا أنها تم تأميمها جزئيا عام 1961، ثم كليا وبقي ساويرس على رأسها خمسة سنوات قبل أن يهاجر إلى ليبيا سنة 1966، وعمل هناك أيضا في المقاولات قبل أن يرجع إلى مصر في منتصف السبعينات.

وأسس في عام 1976، شركة «أوراسكوم للمقاولات العامة والتجارة» والتي أصبحت في ما بعد تسمى أوراسكوم للصناعات الإنشائية، وتوسع نشاط شركته في الثمانينات والتسعينات، ليشمل السياحة والفنادق وخدمات الكمبيوتر وخدمات الهاتف المحمول، ولتصبح المجموعة من أضخم الشركات المصرية.