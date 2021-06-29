إسماعيل مختار: 30 يونيو رمز لمصر الجديدة التي طالما حلمنا بها

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لاقتراحات اماكن الخروج

قائمة من العروض والحراك المسرحي شهدها «أبوالفنون» خلال العام الماضي وحتى الوقت الراهن، رغم أزمة جائحة كورونا، دون توقف، مع الأخذ بالإجراءات الاحترازية ونسبة الإشغال التي أقرتها الدولة.

وقال إسماعيل مختار، رئيس البيت الفني للمسرح، إن 30 يونيو بالنسبة لنا كمسرحيين رمز للحياة ومصر الجديدة التي نشهدها وطالما حلمنا بها، مضيفًا أن هذا يُحملنا إحساس متنامي بالجمهورية الجديدة ليخلق بنا طاقة قوية ابداعية في كافة المجالات وهذا يحملنا مسؤولية كبيرة للتحرك في كافة الاتجاهات.

وأضاف في تصريح خاص لـ «المصري اليوم»، أن هذا الإحساس والذي يحدث على أرض مصر يجعلنا نتحرك بكل حماسة وحُب، ولدينا عدد كبير من العروض المسرحية التي نقدمها في القاهرة والمحافظات، وكذلك مبادرة حياة كريمة ومسرح المواجهة والتجوال، لافتًا أن الوضع أكبر بكثير وذلك لأنهم يتحركون في عدة اتجاهات بسرعة كبيرة وإنجازات على كافة المستويات.

وتابع: لدينا إحساس كمسرحيين ولي الشرف في هذه الحركة المسرحية، احساس متنامي بالجمهورية الجديدة وهناك طاقة قوية ابداعية في كافة المجالات وهذا يحملنا مسؤولية كبيرة للتحرك في كافة الاتجاهات.