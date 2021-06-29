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يقدم العزاء لأسرة الملياردير الراحل أنسي ساويرس

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عمرو دياب يقدم العزاء لأسرة الملياردير الراحل أنسي ساويرس يقدم العزاء لأسرة الملياردير الراحل أنسي ساويرس

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حرص النجم على تقديم العزاء لرجل الأعمال الشهير نجيب ساويرس بعد رحيل والده أنسي ساويرس اليوم الثلاثاء عن عمرو يناهز 91 عام.

كتب «دياب» على حسابه الرسمي على موقع التغريدات القصرى تويتر: «خالص عزائي للمهندس والعائلة في وفاة المهندس انسي ساويرس تغمده المولى برحمته والهمهم الصبر والسلوان».

كما أسس أنسي ساويرس في عام 1976 شركة «أوراسكوم للمقاولات العامة والتجارة» والتي أصبحت في ما بعد تسمى «أوراسكوم للصناعات الإنشائية»، وتوسع نشاط شركته في الثمانينيات والتسعينيات، ليشمل السياحة والفنادق وخدمات الكمبيوتر وخدمات الهاتف المحمول، ولتصبح المجموعة من أضخم الشركات المصرية.

المصرى اليوم

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