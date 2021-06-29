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5 مدن كويتية الأولى عالميًا في ارتفاع الحرارة

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5 مدن كويتية الأولى عالميًا في ارتفاع الحرارة 5 مدن كويتية الأولى عالميًا في ارتفاع الحرارة
محافظة الجهراء تقدّمت بتسجيل درجة 52.1°C

5 مدن كويتية الأولى عالميًا في ارتفاع الحرارة

أفاد عبدالعزيز بن محمد الحصيني، الباحث في الطقس والمناخ عضو لجنة تسميات، إن خمس مدن كويتية سجلت المراكز الأولى على مستوى العالم في ارتفاع درجة الحرارة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأوضح "الحصيني" أن محافظة الجهراء بدولة الكويت سجلت اليوم المركز الأول على مستوى العالم بارتفاع درجة الحرارة التي وصلت52.1°C.

وأضاف أن مدينة القيصومة التابعة لمحافظة حفر الباطن بالمنطقة الشرقية، سجلت المركز الثامن على مستوى العالم بدرجة حرارة وصلت 49.9°C، في الساعة الرابعة عصر اليوم الثلاثاء.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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