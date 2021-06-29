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"لابيد" يفتتح السفارة الإسرائيلية في الإمارات

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"لابيد" يفتتح السفارة الإسرائيلية في الإمارات "لابيد" يفتتح السفارة الإسرائيلية في الإمارات
قال: تل أبيب تريد السلام مع جيرانها

‬افتتح وزير الخارجية الإسرائيلي الجديد يائير لابيد، سفارة "إسرائيل" في الإمارات، اليوم الثلاثاء.

وقال "لابيد": خلال مراسم افتتاح المقر المؤقت للسفارة الإسرائيلية في أبوظبي: "إن إسرائيل تريد السلام مع جيرانها، مع كل جيرانها، ولن نذهب إلى أي مكان، والشرق الأوسط هو وطننا".

وأضاف: "نحن باقون هنا، وندعو كل دول المنطقة للاعتراف بهذا"، وفقاً لـ"رويترز".

ويفتتح "لابيد" خلال زيارته إلى الإمارات، التي تستمر يومين قنصلية في دبي، ويوقع اتفاقاً ثنائياً للتعاون الاقتصادي.

وفي مؤشر على تعجيل "إسرائيل" بتعزيز العلاقات، سيكون هناك ثلاثة دبلوماسيين فقط في السفارة في أبوظبي، ورئيس للبعثة هو إيتان نافيه، الذي لم يصدر بعد تأكيد لتوليه منصب السفير، وستكون القنصلية في دبي أيضاً في مقر مؤقت.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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