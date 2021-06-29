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أمير تبوك يرعى جائزة التفوق العلمي والتميُّز في عامها الـ34 غدًا

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أمير تبوك يرعى جائزة التفوق العلمي والتميُّز في عامها الـ34 غدًا أمير تبوك يرعى جائزة التفوق العلمي والتميُّز في عامها الـ34 غدًا
حافزًا للتنافس بين الطلاب والطالبات بجميع مراحل التعليم العام والجامعي

أمير تبوك يرعى جائزة التفوق العلمي والتميُّز في عامها الـ34 غدًا

يرعى أمير منطقة تبوك رئيس اللجنة العليا لجائزة التفوق العلمي والتميُّز الأمير فهد بن سلطان بن عبد العزيز، حفل جائزة الأمير فهد بن سلطان للتفوق العلمي والتميُّز في عامها الـ34 مساء غد الأربعاء، وذلك بفندق جراند ميلينيوم تبوك.

وسيكرم أمير المنطقة المتميزين في مجالات الجائزة المختلفة التي تشمل: جائزة التميز في الخدمة المجتمعية وجائزة التميز في الإبداع والابتكار، بالإضافة إلى التفوق العلمي.

وأوضح أمين عام الجائزة الدكتور محمد بن عبد الله اللحيدان أن جائزة الأمير فهد بن سلطان للتفوق العلمي والتميز، تحظى برعاية ودعم مادي من أمير منطقة تبوك منذ انطلاق مسيرتها الممتدة لأكثر من 34 عامًا، حتى أضحت واجهة حضارية وثقافية مميزة لمنطقة تبوك، وحافزًا للتنافس بين الطلاب والطالبات في جميع مراحل التعليم العام والجامعي ومجالاً للتمييز بين الأفراد والشركات والمؤسسات الحكومية.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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