أخبار عاجلة

هداف الدوري المصري 2021.. محمد شريف يقترب من إسقاط أحمد ياسر ريان -
تفاصيل اجتماع الخطيب مع شركة الأهلي لاستعراض تمويل المنشآت الرياضية -
ملخص مباراة إيطاليا وإنجلترا في نهائي يورو 2021.. وركلات الترجيح كاملة .. فيديو -
عبدالجليل: الأهلي يعرف جيدًا استغلال أنصاف الفرص.. والمتخاذل سيرحل عن المقاصة -
خالد جلال عقب افتتاح عرض «ليلتكم سعيدة»: المسرح القومي له سحر خاص -
شاهد ولي العهد وسلطان عُمان يتابعان نهائي اليورو -
"طفرة فمأساة يعقبها شغف ومناشدة".. قصر"المؤسس" بمرات يحكي حقبة من التاريخ -
كاتب عُماني: السعودية هي المستقبل ودرع العروبة وحصن الإسلام -
هل تفقد الجرعة الأولى مفعولها إذا طالت المدة قبل تلقِّي الثانية؟.. "الصحة" تجيب -
سلطان عُمان يدوّن كلمة في سجل مركز نيوم للإثراء المعرفي.. ماذا كتب؟ -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. المصرى اليوم

مجلس الجامعات الخاصة : الحد الأدنى للطب 95% و90% الأسنان والصيدلة و80% للهندسة

Print
مجلس الجامعات الخاصة : الحد الأدنى للطب 95% و90% الأسنان والصيدلة و80% للهندسة مجلس الجامعات الخاصة : الحد الأدنى للطب 95% و90% الأسنان والصيدلة و80% للهندسة

اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد مجلس الجامعات الخاصة والأهلية اجتماعه الدوري، الثلاثاء، برئاسة د. خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بحضور د. محمد حلمي الغر أمين مجلس الجامعات الخاصة والأهلية، وأعضاء المجلس، وذلك بمقر جامعة 6 أكتوبر.

في بداية الاجتماع، تابع الوزير تقارير رؤساء الجامعات حول امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي الحالي، والتي أكدت انتظام سير الامتحانات بكافة الجامعات الخاصة والأهلية، مع الالتزام الكامل بتطبيق كافة الإجراءات الوقائية؛ وضمان سلامة كافة عناصر منظومة التعليم بالجامعات.

وأكد د.عبدالغفار على ضرورة التزام كافة الجامعات بإعلان النتائج للطلاب خلال شهر يوليو. ووجه الشكر لأعضاء هيئة التدريس والإداريين وكافة العاملين بالجامعات الخاصة والأهلية على الانضباط والالتزام في إتمام امتحانات نهاية العام الدراسي.

كما أكد وزير التعليم العالى على أهمية التعاون من جانب كافة الجامعات الخاصة مع الوزارة لإنجاح نظام القبول الإلكتروني لالتحاق طلاب الثانوية العامة والأزهرية والدبلومات الفنية بكليات الجامعات الخاصة، وذلك في إطار سياسة الدولة نحو التحول الرقمى، وإرساء قواعد العدالة وتكافؤ الفرص بين الطلاب تحقيقا لمبادئ الشفافية.

وافق المجلس على تطبيق نفس قواعد العام الماضى فيما يخص الحدود الدنيا للتقدم للالتحاق بكليات الجامعات الخاصة والأهلية للعام الجامعي 2021/2022 بحيث يكون 95 % للطب البشرى و90%كليات طب الأسنان والصيدلة، والعلاج الطبيعى، و80% كلية الهندسة والطب البيطري، و70%كليات الفنون التطبيقية، وتكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية، والتكنولوجيا الحيوية، وعلوم الحاسب و60% لكليات الإعلام، واللغات والترجمة والاقتصاد والعلوم السياسية، والإدارة و55% كليات الزراعة، وباقى الكليات.

كما وافق المجلس على استمرار توفير عدد من المنح الدراسية لطلاب مدارس STEM للمتفوقين بالجامعات الخاصة والأهلية.

وافق المجلس على بدء تقدم الطلاب الحاصلين على الشهادات المعادلة العربية والأجنبية للالتحاق بكليات الجامعات الخاصة والأهلية، على أن يتم قبولهم مباشرة من خلال الجامعات الخاصة والأهلية، وتحسب الأعداد المقبولة من هؤلاء الطلاب من العدد الإجمالي المحدد لكل كلية.

قرر المجلس أن تقترن الموافقة على تزامن إنشاء كلية طب بشرى جديدة بإنشاء إنشاء المستشفى الجامعى، ويتم التأكد من ذلك من خلال لجنة شكلها المجلس لمتابعة إنشاءات المستشفى الجامعى الجديدة ،وتقديم تقرير دورى للمجلس عن ذلك.

كما وافق المجلس على ربط قبول طلاب جدد بكليات الطب البشرى الحالية بالجامعات الخاصة والأهلية بدءا من العام الدراسي 2022/2023 بانتهاء المرحلة الأولى من إنشاءات المستشفى الجامعى.

وافق المجلس على إنشاء كلية علوم الحاسب والذكاء الاصطناعى بجامعة دراية.

وافق المجلس على تشكيل لجنة للإشراف على أعمال التنسيق بالجامعات الخاصة والأهلية، والموافقة أيضا على تشكيل لجنة للإشراف على أعمال التنسيق بالجامعات الأهلية الأربع وهى:(الملك سلمان الدولية الأهلية، العلمين الدولية الأهلية، الجلالة الأهلية، المنصورة الجديدة الأهلية).

وفى ضوء تنفيذ التكليفات الرئاسية بتطوير منظومة الطلاب الوافدين الدارسين في ، استعرض المجلس تقريراً حول آليات تطوير المنظومة بالجامعات الخاصة والأهلية، في إطار مبادرة «ادرس في مصر»؛ لجذب المزيد من الطلاب للدراسة بكافة الجامعات المصرية، وأكد المجلس على التزام الجامعات الخاصة والأهلية بتيسير اجراءات التحاق الطلاب الوافدين، وذلك تماشيا مع المنظومة الرقمية الجديدة بوزارة التعليم العالي، فضلاً عن العمل على توفير عدد من المنح الدراسية للطلاب الوافدين، وتطوير المواقع الإلكترونية للجامعات دورياً، وتسهيل إجراءات الإقامة لهم.

ووجه الوزير بضرورة وضع خطة محددة وجدول زمني لوضع خريطة طريق محددة زمنيا لتنفيذ التكليفات الرئاسية لتطوير منظومة الطلاب الوافدين.

أحيط المجلس علماً بالمذكرة المقدمة من د. أيمن عاشور نائب الوزير لشئون الجامعات بشأن توجيهات رئيس الجمهورية حول قيام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بإصدار تعليمات للأكاديميات والجامعات الخاصة لمتابعة نتائج المسابقات الدولية والتميز العلمي للطلاب والباحثين لانتقاء الطلاب المتميزين منهم؛ لتنمية قدراتهم، مع التأكيد على دور الجامعات الخاصة والأكاديميات في رعاية ودعم هؤلاء الطلاب.

قدم د. محمد عامر المدير التنفيذي لصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ عرضاً تفصيليا حول أهداف الصندوق، وخطة عمله، والبرامج التي سيتم إطلاقها الفترة المقبلة، موضحاً أن الصندوق يهدف إلى دعم وتمويل ورعاية الباحثين والمبتكرين ومشروعات العلوم والتكنولوجيا والابتكار، وإيجاد آليات جديدة ومتطورة لتمويلها، مشيراً إلى أن الصندوق يقوم بإعداد برنامج لتقديم منح دراسية للمبتكرين والنوابغ من الطلاب لاستكمال دراستهم في الداخل والخارج.

المصرى اليوم

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
هداف الدوري المصري 2021.. محمد شريف يقترب من إسقاط أحمد ياسر ريان

هداف الدوري المصري 2021.. محمد شريف يقترب من إسقاط أحمد ياسر ريان

منتدى التغير المناخي: الهيدروجين الأخضر أفضل خيار للبيئة وتقليل الاتبعاثات في مصر

منتدى التغير المناخي: الهيدروجين الأخضر أفضل خيار للبيئة وتقليل الاتبعاثات في مصر

شركة فاكسيرا تعلن موعد طرح لقاح كورونا المصنع في مصر للمواطنين

شركة فاكسيرا تعلن موعد طرح لقاح كورونا المصنع في مصر للمواطنين

ينتظر الغد.. سعر الذهب في مصر وعالميا مساء اليوم الأحد 11 يوليو 2021

ينتظر الغد.. سعر الذهب في مصر وعالميا مساء اليوم الأحد 11 يوليو 2021