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«النواب» يوافق على طلب لتعديل لائحته الداخلية ويحيله إلى اللجنة العامة

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«النواب» يوافق على طلب لتعديل لائحته الداخلية ويحيله إلى اللجنة العامة «النواب» يوافق على طلب لتعديل لائحته الداخلية ويحيله إلى اللجنة العامة

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وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة اليوم الثلاثاء، على طلب تعديل قانون اللائحة الداخلية لمجلس النواب، وقرر إحالته إلى اللجنة العامة لدراسته وإعداد تقرير بشأنه.

وقال المستشار الدكتور، حنفي جبالي رئيس المجلس، إن النواب علاء عابد وعاطف مغاوري وأيمن أبوالعلا ومحمد عطية الفيومي، تقدموا بمشروع لتعديل قانون اللائحة الداخلية لمجلس النواب، وقع عليه أكثر من 50 نائبًا.

وأضاف جبالي أن بعض التعديلات ضرورية على اللائحة الداخلية لمجلس النواب، لتتماشى مع ما جاء في اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ.

المصرى اليوم

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