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تغيب 50 طالبًا عن أداء امتحان مادة الحديث بأزهرية شمال سيناء

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تغيب 50 طالبًا عن أداء امتحان مادة الحديث بأزهرية شمال سيناء تغيب 50 طالبًا عن أداء امتحان مادة الحديث بأزهرية شمال سيناء

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أكد الشيخ محسن أبوالقاسم، مدير عام المنطقة الأزهرية بشمال سيناء، انتظام امتحان مادة الحديث بالنسبة لطلبة القسم الأدبي بالثانوية الأزهرية في مختلف لجان الامتحانات بشمال سيناء.

أشار أبوالقاسم، في تصريحات صحفية، الثلاثاء، إلى عدم تلقي غرفة العمليات الرئيسية في ديوان عام المنطقة بالعريش أي شكاوى أو إخطارات، فيما لم تسجل أي إصابات اشتباه بفيروس كورونا المستجد بين الطلبة والملاحظين، بجانب اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية خلال سير الامتحان.

وأضاف أن نسبة حضور الطلبة للامتحان بلغت 86.3%، حيث أدى الامتحان عدد 315 طالبا وطالبة من إجمالي عدد المقيدين وهم 365 طالب وطالبة، حيث بلغ عدد المتغيبين عن أداء الامتحان 50 طالبا وطالبة.

المصرى اليوم

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