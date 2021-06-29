أمير تبوك يتسلم هدية تذكارية من سفيرة هولندا لدى المملكة

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استقبل أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان بن عبد العزيز، بمكتبه في الإمارة، اليوم، سفيرة مملكة هولندا لدى المملكة جانيت البيردا، والوفد المرافق لها، التي تزور منطقة تبوك حاليًّا.

وجرى خلال اللقاء تبادل الأحاديث الودية، وبحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

وعبرت سفيرة مملكة هولندا عن بالغ شكرها وتقديرها لأمير تبوك، على حسن الاستقبال وكرم الضيافة، مبدية إعجابها بما شاهدته بمنطقة تبوك من تطور تنموي في جميع المجالات الحيوية.

وفي نهاية الاستقبال تسلّم أمير تبوك هدية تذكارية من سفيرة مملكة هولندا لدى المملكة.