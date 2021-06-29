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مصادر لـ"سبق": منع المشاركين في أعمال الحج من أداء النسك

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مصادر لـ"سبق": منع المشاركين في أعمال الحج من أداء النسك مصادر لـ"سبق": منع المشاركين في أعمال الحج من أداء النسك
كل جهة مشاركة تتابع تطبيق المنع

مصادر لـ

قالت مصادر لـ"سبق" إنه يمنع على المشاركين في أعمال موسم الحج لهذا العام 1442ه، من أداء مناسك الحج.

وأشارت المصادر إلى أن كل جهة سواء كانت خاصة أو حكومية مشاركة في الحج تمنع منسوبيها وموظفيها المشاركين في أعمال حج 1442هـ من تأدية النسك، وتتابع تطبيق هذا المنع.

وتقرر قصر إتاحة التسجيل للراغبين في أداء مناسك الحج لعام 1442هـ، للمواطنين والمقيمين داخل المملكة العربية فقط بإجمالي 60 ألف حاج، وذلك في ظل ما يشهده العالم أجمع من استمرار تطورات جائحة المستجد (كوفيد-19) وظهور تحورات جديدة له، وضرورة أن تكون الحالة الصحية للراغبين في أداء مناسك الحج خالية من الأمراض المزمنة، وأن تكون ضمن الفئات العمرية من (18 إلى 65 عاماً) للحاصلين على اللقاح، وفق الضوابط والآليات المتبعة في المملكة لفئات التحصين.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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