البابا تواضروس ينعى أنسي ساويرس: «يعز علينا رحيله»

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نعى قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، رجل الأعمال المصري أنسي ساويرس الذي رحل عن عالمنا اليوم، كما أناب البابا الأنبا إيلاريون أسقف البحر الأحمر للمشاركة في صلوات الجنازة وتقديم التعزية للأسرة باسم قداسته.

وقال قداسة البابا في نعيه، الثلاثاء، إنه «يعز علينا رحيل رجل الأعمال والأرخن الفاضل أنسي ساويرس، الذي تنيح اليوم عن عمر يناهز ٩١ عامًا، تاركًا وراءه إرثًا زاخرًا من العمل والتعمير والتنمية والإسهامات الكبرى مع الوطن والكنيسة، نطلب لنفسه البارة النياح والراحة، ولأعضاء الأسرة الأعزاء تعزيات الروح القدس».

وكان القمص مينا عزيز، مسؤول الإعلام والعلاقات العامة بمطرانية البحر الأحمر، أعلن أن الأنبا إرميا، الأسقف العام مدير المركز الثقافي القبطي بالقاهرة، والأنبا ايلاريون، أسقف البحر الأحمر، سيؤديان قداس الصلاة على روح رجل الأعمال أنسي ساويرس، اليوم الثلاثاء، بكنيسة الملاك العذراء بمنطقة الجونة بالغردقة.