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محافظ بورسعيد يشارك في اجتماع مجلس جامعة بورسعيد

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محافظ بورسعيد يشارك في اجتماع مجلس جامعة بورسعيد محافظ بورسعيد يشارك في اجتماع مجلس جامعة بورسعيد

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شارك اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الثلاثاء، في اجتماع مجلس جامعة بورسعيد، وذلك بمقر كلية التربية النوعية بحضور الدكتور أيمن ابراهيم رئيس جامعة بورسعيد ونواب رئيس الجامعة وعمداء الكليات.

واستمع محافظ بورسعيد لمستجدات العمل داخل جامعة بورسعيد، مؤكدآ على أهمية دور جامعة بورسعيد في تأهيل الشباب وتنمية مهاراتهم وتوعيهم بالقضايا المجتمعية، مشيرا إلى أن جامعة بورسعيد كان لها دور كبير في تقديم الدعم والمشاركة خلال الأحداث المهمة التي تمر بها المحافظة، وكذلك المشاركة الفعالة في التوعية بالمشروعات القومية التي تشهدها بورسعيد خلال المرحلة الحالية، معربا عن فخره بالانجازات التي تحققها جامعة بورسعيد في المجال العلمى، ووجود قامات علمية متميزة تمثل إضافة للجامعة وتاريخها

ووجه اللواء عادل الغضبان، بتنفيذ العديد من الدورات التدريبية للشباب تحت إشراف كليات الجامعة، مؤكدا أهمية هذه الدورات في تنمية مهارات الشباب وتوعيتهم ومشاركتهم المجتمعية، لافتا إلى ضرورة الوعى بجهود الدولة في كافة المجالات، وضرورة دعم الشباب لخطط التنمية التي تحققها الدولة على ارض بورسعيد والمساهمة الفعالة لتحقيق الرخاء والتنمية للبلاد.

المصرى اليوم

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