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طلاب الثانوية الأزهرية بالإسكندرية يؤدون امتحان الحديث.. و«عمليات المنطقة»: لا شكاوى (صور)

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أدى طلاب الشهادة الثانوية الأزهرية القسم الأدبى في الاسكندرية، اليوم الثلاثاء، امتحان مادة الحديث الشريف؛ وسط إجراءات احترازية مشددة لمواجهة .

وتفقد الشيخ أحمد هاشم رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الإسكندرية الأزهرية، يرافقه محمد السيد محمد مدير عام البحوث الفنية بمشيخة الأزهر، وإبراهيم المغربي مدير التفتيش المالي والإداري بالمنطقة، لجان معاهد بنين الإسكندرية، وبنين سموحة النموذجي، وفتيات سموحة النموذجي.

كما تفقد اللجان، ومتابعة سجلات الحضور والانصراف الخاصة بالطلاب، والتشديد على منع اصطحاب الهاتف المحمول داخل اللجان، وتوفير المناخ المناسب لأداء الطلاب لامتحانهم، مع منع الغش بكافة صوره وأشكال، والتأكد من التزام الجميع بكافة الإجراءات الاحترازية، واتخاذ كافة التدابير الصحية؛ حرصًا على سلامة الجميع.

وتابع «هاشم» أعمال الامتحانات الشفوي، والتي يتم توثيقها بالصوت والصورة، وأكد على تحري الدقة والشفافية، والحرص على حصول كل طالب على حقه من الدرجات، وتهيئة الجو المناسب لأداء الطلاب للامتحان الشفوي

وقال «هاشم»، إن غرفة العمليات المركزية لم تتلق أي شكاوى من الطلاب اليوم وأن الامتحان جاء في مستوى الطالب المتوسط.

كما تفقد الشيخ خميس محمد الوكيل الشرعي، ووفد من قطاع المعاهد والمشيخة، يضم كلًا من الدكتور منير حسني موفد قطاع المعاهد، وإسلام الطاهر، وأحمد شعبان موفدا مشيخة الأزهر لجنة فتيات سيدي بشر؛ للاطمئنان على مستوى الامتحان، ومطابقته للمناهج المقررة، والتزام الجميع بالتعليمات المنظمة لأعمال الامتحانات.

طلاب الثانوية الأزهرية فى الاسكندرية يؤدون امتحان الحديث .. و"عمليات المنطقة": لا شكاوى (صور)
طلاب الثانوية الأزهرية فى الاسكندرية يؤدون امتحان الحديث .. و"عمليات المنطقة": لا شكاوى (صور)
طلاب الثانوية الأزهرية فى الاسكندرية يؤدون امتحان الحديث .. و"عمليات المنطقة": لا شكاوى (صور)
طلاب الثانوية الأزهرية فى الاسكندرية يؤدون امتحان الحديث .. و"عمليات المنطقة": لا شكاوى (صور)

المصرى اليوم

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