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شيخ الأزهر يستقبل وفدًا سودانيًا: ضاعف المنح الدراسية للطلاب الوافدين (صور)

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استقبل الإماما الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، الثلاثاء بمقر مشيخة الأزهر، وفدًا رسميًّا من دولة السودان الشقيق، برئاسة الدكتور صديق تاور، عضو مجلس السيادة الانتقالي بالسودان.

وأعرب شيخ الأزهر خلال اللقاء عن ترحيبه بالوفد السوداني، وتقديره للسودان الشقيق وشعبه الأصيل، وأنَّ علاقات الشعبين علاقة من طرازٍ فريدٍ، مؤكدًا أن والسودان أصحاب قضية واحدة وهموم مشتركة، ويقوم الأزهر بدورٍ كبيرٍ في دعم العلاقات بين البلدين؛ حيث يستقبل كل عام طلابًا وأئمة يوفر لهم كل سبل الدعم والراحة، وأن الأزهر قرر مضاعفة المنح الدراسية المقدمة لأبناء السودان إلى 200 منحة، تقديرًا ودعمًا للسودان بالمنهج الأزهري القويم في المجالات العلمية والعملية، وأن الأزهر مستعد دائمًا لتقديم كل أوجه الدعم للشعب السوداني الشقيق.

من جانبه، أعرب عضو مجلس السيادة الانتقالي بالسودان عن سعادته بلقاء شيخ الأزهر، وأنه يعتز بأنه تخرج في جامعة الأزهر، وحظي فيها مع أشقائه من الوافدين بكل الدعم والتقدير، وله ذكريات لا تنسى في مدينة البعوث الإسلامية، مؤكدًا حرص السودان على إلحاق أبنائه بالأزهر لتحصين المجتمع السوداني من خطورة الجماعات المتطرفة التي تستخدم الدين في تحقيق أهدافها الخبيثة.

كما أطلع الوفد السوداني شيخ الأزهر على آخر التطورات المتعلقة بملف سد النهضة، وأن مصر والسودان يبذلون كل الجهود لحل هذه الأزمة، وستظل علاقة مصر والسودان قوية متينة لدعم أواصر الأخوة بينهما ومواجهة التحديات المشتركة.

شيخ الأزهر يلتقى وفدا سودانيا و يقرر مضاعفة المنح الدراسية للطلاب الوافدين

شيخ الأزهر يلتقى وفدا سودانيا و يقرر مضاعفة المنح الدراسية للطلاب الوافدين

المصرى اليوم

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