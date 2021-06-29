جامعة الفيوم : افتتاح عددًا من المراكز التربوية المتخصصة بكلية التربية

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افتتح الدكتور أحمد جابر شديد رئيس جامعة الفيوم يرافقه الدكتور محمد سعيد أبوالغار نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، عددا من المراكز التربوية المتخصصة بكلية التربية بحضور الدكتور محمد فاروق عميد الكلية ووكلاء الكلية وعدد من أعضاء هيئة التدريس.

وقال الدكتور أحمد جابر شديد إنه تم افتتاح مركز التميز في التنمية التربوية المستدامة ومركز الإرشاد النفسي ومركز التدريب التربوي واخيرا مركز الخدمة العامة بالكلية وهي مراكز ذات طابع خاص تشارك في كافة الأنشطة المجتمعية من أجل دعم التنمية المستدامة وتعمل على إجراء دراسات وبحوث مجتمعية وتوفر للطلاب العديد من الخدمات.

وأكد ان المراكز تهدف ايضا إلى تقديم خدمات تدريبية واستشارية وإنتاجية متنوعه بمستوى عالي يلبي متطلبات الكلية والجامعة والمجتمع المحيط ويحقق التنمية البشرية والتنمية المهنية المستدامة على المستويين المحلى والعربى.

ومن جانبه، أشار ا.د محمد فاروق أن هذه المراكز تعقد دورات تدريبية في المجال التربوي عن طريق استخدام المستحدثات التكنولوجية في التدريس والتعليم وتعمل ايضا على تقديم البحوث التي تدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والعلمية والبيئية في مجال التربية من أجل تحقيق التنمية المستدامة كما تختص هذه المراكز ايضا بتقديم الدورات التي تعمل على تأهيل السادة أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بالكلية لشغل الوظائف الإدارية القيادية بالكليات والجامعات وكذلك تقديم الاستشارات النفسيه والاجتماعيه والإرشادية لمؤسسات المجتمع المدني بمحافظه الفيوم.