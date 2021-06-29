أخبار عاجلة

عبدالجليل: الأهلي يعرف جيدًا استغلال أنصاف الفرص.. والمتخاذل سيرحل عن المقاصة -
خالد جلال عقب افتتاح عرض «ليلتكم سعيدة»: المسرح القومي له سحر خاص -
شاهد ولي العهد وسلطان عُمان يتابعان نهائي اليورو -
"طفرة فمأساة يعقبها شغف ومناشدة".. قصر"المؤسس" بمرات يحكي حقبة من التاريخ -
كاتب عُماني: السعودية هي المستقبل ودرع العروبة وحصن الإسلام -
هل تفقد الجرعة الأولى مفعولها إذا طالت المدة قبل تلقِّي الثانية؟.. "الصحة" تجيب -
سلطان عُمان يدوّن كلمة في سجل مركز نيوم للإثراء المعرفي.. ماذا كتب؟ -
"السيف" يفتتح معرضًا توعويًا لحث منسوبي جامعة شقراء للتطعيم ضد كورونا -
"الأعمال السعودي البريطاني" يناقش دور القطاع الخاص في دعم الإصلاح الاقتصادي -
«هرب من مصحة إدمان».. التحريات تكشف مفاجآت في غرق شقيق رامي صبري -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. المصرى اليوم

رئيس البرلمان لنائبة وصفته بالشيخ الجليل: «أنا مش شيخ أوى أنا لسه صغير»

Print
رئيس البرلمان لنائبة وصفته بالشيخ الجليل: «أنا مش شيخ أوى أنا لسه صغير» رئيس البرلمان لنائبة وصفته بالشيخ الجليل: «أنا مش شيخ أوى أنا لسه صغير»

اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب،:«انا مش شيخ أوى» ممازحًا النائبة رحاب الغول تعليقا على كلمتها خلال الجلسة العامة اليوم الثلاثاء، والتي وصفته فيها بـ «الشيخ الجليل» .

وأشادت «الغول» بأداء جبالي وعدالته في إدارة الجلسات ومنحه فرص الحديث والكلمة للنواب بشكل كبير، وألقت بعض الأبيات الشعرية اثنت فيها على أداء «جبالي» وعدالته في ادارة القاعة ووصفته بـ «الشيخ الجليل».

وأضافت ان رئيس المجلس حريص على الوقت والدقة في المواعيد والعدل والمساواة في الكلمات، وهو ما قابله أعضاء المجلس بالتصفيق الحاد، موجهين تحية لجبالي الذي علق ضاحكًا «أنا مش شيخ أوي»، وهو ما اثار ضحكات الأعضاء، وعلق جبالى ضاحكا: «انا لسه صغير» .

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
عبدالجليل: الأهلي يعرف جيدًا استغلال أنصاف الفرص.. والمتخاذل سيرحل عن المقاصة

عبدالجليل: الأهلي يعرف جيدًا استغلال أنصاف الفرص.. والمتخاذل سيرحل عن المقاصة

خالد جلال عقب افتتاح عرض «ليلتكم سعيدة»: المسرح القومي له سحر خاص

خالد جلال عقب افتتاح عرض «ليلتكم سعيدة»: المسرح القومي له سحر خاص

«هرب من مصحة إدمان».. التحريات تكشف مفاجآت في غرق شقيق رامي صبري

«هرب من مصحة إدمان».. التحريات تكشف مفاجآت في غرق شقيق رامي صبري

محافظ كفر الشيخ يشيد بمشروع «ابدأ حلمك»

محافظ كفر الشيخ يشيد بمشروع «ابدأ حلمك»