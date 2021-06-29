رئيس البرلمان لنائبة وصفته بالشيخ الجليل: «أنا مش شيخ أوى أنا لسه صغير»

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب،:«انا مش شيخ أوى» ممازحًا النائبة رحاب الغول تعليقا على كلمتها خلال الجلسة العامة اليوم الثلاثاء، والتي وصفته فيها بـ «الشيخ الجليل» .

وأشادت «الغول» بأداء جبالي وعدالته في إدارة الجلسات ومنحه فرص الحديث والكلمة للنواب بشكل كبير، وألقت بعض الأبيات الشعرية اثنت فيها على أداء «جبالي» وعدالته في ادارة القاعة ووصفته بـ «الشيخ الجليل».

وأضافت ان رئيس المجلس حريص على الوقت والدقة في المواعيد والعدل والمساواة في الكلمات، وهو ما قابله أعضاء المجلس بالتصفيق الحاد، موجهين تحية لجبالي الذي علق ضاحكًا «أنا مش شيخ أوي»، وهو ما اثار ضحكات الأعضاء، وعلق جبالى ضاحكا: «انا لسه صغير» .