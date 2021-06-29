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أنس جابر تتأهل للدور الثاني في بطولة ويمبلدون للتنس

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أنس جابر تتأهل للدور الثاني في بطولة ويمبلدون للتنس أنس جابر تتأهل للدور الثاني في بطولة ويمبلدون للتنس

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تأهلت التونسية أنس جابر للدور الثاني في بطولة ويمبلدون العالمية للتنس، إحدى بطولات الجراند سلام، والتي تقام على الأراضي العشبية حتى يوم 11 يوليو المقبل.

وفازت أنس المصنفة 21 عالميًا، على السويدية ريبيكا باتيرسون، المصنفة 60 عالميًا، بنتيجة (2-0)، بواقع الأشواط (6-1) و(6-2).

ومن المقرر أن تواجه أنس في الدور الثاني الفائزة من مباراة الأمريكية فينوس ويليامز، المصنفة 111 عالميًا، والرومانية ميهايلا بوزارنيسكو، المصنفة 160 عالميًا.

ويذكر أن أنس قد توجت بلقب بطولة برمنجهام للتنس التي أقيمت على الملاعب العشبية خلال الفترة من 14 وحتى 20 من شهر يونيو الحالي، لتصبح أول لاعبة عربية تحقق لقب في جولة رابطة المحترفات.

وفازت البطلة التونسية باللقب من فئة 250 نقطة بعد تغلبها على الروسية داريا كاستكينا المصنفة رقم 35 عالميًا، بمجموعتين دون رد في المباراة النهائية.

ونجحت أنس جابر بعد هذا الانتصار في التتويج بأولى ألقابها في مسيرتها الاحترافية ، لتحقق العرب أول لقب فردي في التنس بعصر الاحتراف منذ عام 2002.

المصرى اليوم

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