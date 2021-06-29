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وزير التنمية المحلية يهنئ ومدبولي بذكرى 30 يونيو: «يومًا فارقًا في حياة المصريين»

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وزير التنمية المحلية يهنئ السيسي ومدبولي بذكرى 30 يونيو: «يومًا فارقًا في حياة المصريين» وزير التنمية المحلية يهنئ ومدبولي بذكرى 30 يونيو: «يومًا فارقًا في حياة المصريين»

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بعث اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، برقية تهنئة للرئيس عبدالفتاح ، بمناسبة حلول الذكري الثامنة لثورة ٣٠ يونيو المجيدة.

وقال وزير التنمية المحلية الثلاثاء، في نص البرقية: «يسعدني أن أتقدم لفخامتكم بأصدق التهاني وأطيب التمنيات بمناسبة حلول الذكري الثامنة لثورة ٣٠ يونيو المجيدة والتي شكلت يومًا فارقًا في حياة الشعب المصري العظيم الذي خرج بالملايين ليصنع واحدة من أعظم الثورات في تاريخ العالم المعاصر ويستعيد هويته وينفذ من الفوضي والانهيار، ولتبدأ مصر على يد فخامتكم مرحلة من بناء الحاضر وتأمين المستقبل لأبناء هذا الوطن العظيم وتحقيق تطلعاته وطموحاته وبذل كل جهد وعطاء في سبيل بناء الجمهورية الجديدة».

وتابع وزير التنمية المحلية في نص البرقية: «متمنيًا من المولي عز وجل أن يعيد هذه المناسبة التاريخية على فخامتكم ومصرنا الغالية وشعب مصر العظيم بالخير والأمن والرخاء ونؤكد لفخامتكم كامل الدعم والتأييد لجهودكم المخلصة لكل ما تبذلونه في صالح الوطن».

وبعث وزير التنمية المحلية برقية تهنئة إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بمناسبة الذكري الثامنة لثورة ٣٠ يونيو المجيدة.

وقال الوزير في نص البرقية: «يسعدني أن أتقدم لسيادتكم بأصدق التهاني وأطيب التمنيات بمناسبة حلول ذكري ثورة ٣٠ يونيو المجيدة والتي استرد فيها الشعب إرادته ووحد كلمته مع أبناء القوات المسلحة والشرطة، ليصنع علامة فارقة في تاريخ الأمة المصرية التي التف فيها الشعب المصري حول القيادة السياسية في سبيل التنمية لبناء الجمهورية المصرية الجديدة.. متمنيًا من المولي عز وجل أن يحفظ مصر ويرعاها ويحقق في ربوعها التنمية والرخاء بجهودكم المخلصة تحت القيادة الحكيمة والرشيدة للرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية».

المصرى اليوم

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