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غلق ٧ منشآت طبية تعمل بدون ترخيص بقنا

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أعلن الدكتور راجي تاوضروس، وكيل وزارة الصحة بقنا، أن إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة بقنا بالاشتراك مع جهاز حماية المستهلك وبالتنسيق مع قسم التفتيش الصيدلي التابع للادارة العامة للصيدلة بقنا قاموا بتنفيذ حملة مكبرة علي المؤسسات الطبية الخاصة بمركز نقادة.

وأسفرت الحملة عن استصدار قرارات غلق لعدد 7 منشآت طبية خاصة غير مرخصة ( تعمل بدون ترخيص ) وغلقها بالشمع الاحمر من قبل الجهات المختصة وإصدار عدد ٣ إنذارات للمنشآت الطبية التي وجد بها مخالفات وإعطائها مهلة لتلافي تلك المخالفات .

غلق ٧ مؤسسات طبية بقنا

وأضاف أنه تم ضبط كميات هائلة من الأدوية بداخل مركز طبي بالاضافة الي العديد من المخالفات للاشتراطات الصحية وتم اتخاذ الاجراءات القانونية حيال المركز متضمنة عمل محضر لهذه الادوية بواسطة التفتيش الصيدلي المرافق للحملة.

غلق ٧ مؤسسات طبية بقنا

وأكد أن فريق العلاج الحر سوف يشن حملات متتالية علي كافة المخالفين في جميع مراكز المحافظة.

المصرى اليوم

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