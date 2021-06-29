«الرعاية الصحية» تُطلق خدمة «الاستشارات الطبية» عن بُعد لحالات العزل المنزلي بالأقصر مجانًا

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أطلقت الهيئة العامة للرعاية الصحية، خدمة تقديم الاستشارات الطبية عن بُعد لمتابعة حالات العزل المنزلي لمرضى كورونا من المنتفعين بمنظومة التأمين الصحي الشامل الجديد في محافظة الأقصر، وذلك على الرقم 01558035455 مجانًا.

وأشارت الهيئة، أن خط الاستشارات الطبية هو أحد الحلول التكنولوجية المبتكرة التي خصصتها في مجابهة فيروس كورونا، لافتة، أنه يسهم في تقديم الاستشارات الطبية والتوعية السليمة للمرضى وخصوصًا أصحاب الأمراض المزمنة باعتبارهم هم الفئات الأكثر تأثرًا بمضاعفات الإصابة لفيروس كورونا «كوفيد 19»، وكذلك تقليل فرص انتشار العدوى والحفاظ على بيئة المستشفيات خالية من عدوى «كوفيد19».

وأضافت، أن خط الاستشارات الطبية الخاص بمتابعة حالات العزل المنزلي لمرضى كورونا، تابع لإدارة رضاء المنتفعين بفرع هيئة الرعاية الصحية في الأقصر، ثاني محافظات تطبيق التأمين الصحي الشامل الجديد، ويضم فريق طبي متميز للتعامل الفوري مع الحالات وإجراء اللازم لها.

وتابعت: أنه خلال فترة التشغيل التجريبي لخط الاستشارات الطبية الخاص بمتابعة حالات العزل المنزلي في الأقصر، منذ منتصف مايو وحتى الآن، تم متابعة 600 حالة عزل منزلي، وتعافي 300حالة منهم، إضافة إلى تنفيذ 16 زيارة منزلية وتحويل 8 حالات منها للعلاج بالمستشفيات، مؤكدة أنه من خلال الخط أيضًا يتم تقديم الدعم النفسي لمصابي كورونا والتوعية باتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية لمنع انتشاره، وكذلك متابعة الحالات بشكل مستمر للوصول إلى نسبة شفاء عالية.

ولفتت الهيئة، إلى توافر الأطقم الطبية من أطباء وتمريض على مدار 24 ساعة بالمستشفيات المخصصة للعزل داخل المحافظة، وانتشار فرق مكافحة العدوى في المنشآت الصحية، فضلًا عن إقامة خيام لفرز المترددين أمام المنشآت قبل دخولها، والمتابعة المستمرة للتأكد من توافر الأكسجين والأدوية والمستلزمات الطبية اللازمة للعلاج، بالإضافة إلى تخصيص 4 منشآت صحية تابعة لهيئة الرعاية الصحية لتلقي لقاح كورونا، وهم مستشفيات (طيبة التخصصي، الأطفال التخصصي، حورس التخصصي)، ومركز طب أسرة القرنة بالأقصر.

واستكملت الهيئة، أن خط الاستشارات الطبية لمتابعة حالات العزل المنزلي من مرضى كورونا في الأقصر، لم يقتصر فقط على استقبال المكالمات في نطاق محافظة الأقصر فحسب، بل وردت عليه مكالمات من خارج المحافظة وخارج محافظات تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد، وهو ما يدلل على ثقة المواطنين في مستوى الخدمة المقدمة من خلاله ودوره الفعال في تخفيف الضغط على المواطنين بما يضمن حصولهم على الخدمة الطبية بأسرع وأيسر وسيلة ومن داخل منازلهم.