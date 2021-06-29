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التصدي لمحاولة بناء مخالف بدسوق

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نجحت الوحده المحليه لمركز ومدينة دسوق في التصدي لمخالفة بناء مخالف وازالة حوائط وشدة خشبية لسقف بئر اسانسير بالدور الثانى عشر لمساحة ٢٥ م٢، وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ بالاستمرار في التصدى لمخالفات البناء بأنواعها وتحت اشراف المهندسة عايدة ماضى، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دسوق.

حيث تم التصدى للبناء المخالف بإزالة حوائط وشدة خشبية لسقف بئر اسانسير بالدور الثانى عشر وتم دخول المبنى بسلم سيارة الكهرباء كما تم مصادرة جميع مواد البناء، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالف.

وجاء ذلك بمتابعة وحضور كلا من نائب رئيس المدينة لشؤون الازلات ونائب النظافة وفريق العمل المعاون رؤساء الأحياء، قسم المخالفات، المتابعة الميدانية بمجلس مدينة دسوق.

دسوق
دسوق
دسوق

المصرى اليوم

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