طلاب القسم الأدبي بالشهادة الثانوية الأزهرية يؤدون امتحان الحديث

★ ★ ★ ★ ★

أدى طلاب القسم الأدبي بالشهادة الثانوية الأزهرية اليوم الثلاثاء الامتحان فى مادة الحديث لطلاب القسم الأدبي، فى عاشر أيام امتحان الثانوية الأزهرية، فى 609 لجنة يؤدى بها الامتحانات نحو 113 ألفا و473 طالبا وطالبة، حيث تقرر أن يؤدى طلاب القسم العلمى امتحاناتهم فى يوم والقسم الأدبى فى يوم آخر، وذلك منعاً للتكدس تطبيقاً للإجراءات الاحترازية.

ولم ترد أية شكاوى إلى مشيخة الأزهر أو قطاع المعاهد الأزهرية من صعوبة أسئلة الامتحان ، حيث أكد الطلاب أن أسئلة الامتحان جاءت في مستوى الطالب المتوسط وبعيدة عن الغموض والتعقيد .

وحرص الدكتور سلامة داود ،رئيس قطاع المعاهد الأزهرية ، على الاطمئنان لتطبيق الإجراءات الاحترازية، بالإضافة إلى توافر أدوات التعقيم والكمامات، وطمأن رئيس قطاع المعاهد الطلاب على دقة عملية التصحيح، ومستوى الامتحانات هذا العام ومراعاة الظروف الحالية.

وأشار إلى أنه تم تشكيل غرف عمليات لمتابعة الامتحانات وخصصت أرقام واتساب لتلقي شكاوى امتحانات الثانوية الأزهرية، 01002077995 مكتب وكيل الأزهر، 01223343001 مكتب رئيس قطاع المعاهد.

وأوضح رئيس القطاع أنه يؤدي طلاب القسم العلمي الامتحانات في أيام السبت والاثنين والأربعاء من كل أسبوع، فيما يؤدي طلاب القسم الأدبي امتحاناتهم في أيام الأحد والثلاثاء والخميس، وتستمر أعمال الامتحانات حتى يوم الأحد 1 أغسطس من هذا العام.

ويؤدى امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية هذا العام (113473) طالبًا وطالبة، ينقسمون إلى (74754) طالبًا وطالبة في القسم الأدبي، و(38719) طالبًا وطالبة في القسم العلمي، وذلك في 609 لجنة على مستوى محافظات الجمهورية، وتعد أكثر المحافظات كثافة من حيث عدد اللجان هي محافظة الشرقية بواقع (61) لجنة وأكثرها كثافة أيضًا من حيث عدد الطلاب بواقع (16495) طالبًا وطالبة، تليها محافظة سوهاج بواقع (56) لجنة امتحانات و(11398) طالبًا وطالبة، وأقلها كثافة من حيث عدد اللجان محافظتي بورسعيد والسويس بواقع (4) لجان في كل محافظة، ومن حيث عدد الطلاب محافظة جنوب سيناء (237) طالبًا وطالبة، ومحافظة البحر الأحمر (322) طالبًا وطالبة.