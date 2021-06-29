«الثقافي الكوري» يختتم مسابقة «كويز أون كوريا»: جسور بين القاهرة وسيول

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أعلن المركز الثقافي الكوري اختتام التصفيات النهائية من المسابقة الثقافية «كويز أون كوريا»، بمشاركة 14 متسابقًا ممن فازوا في الجولة الأولى من المسابقة وذلك وسط إجراءات احترازية للوقاية من فيروس كورونا

وتهدف المسابقة إلى اختبار المعلومات العامة عن كوريا الجنوبية في شتى المجالات بينها التاريخ والاقتصاد واللغة والثقافة الكورية، وفازت المتسابقة سارة بكر أحمد طبيبة أسنان بالمركز الأول، كما فازت مريم ممدوح عبدالرحمن بالمركز الثاني، ونسمة طاهر عبدالعليم محمد ونسمة رفاعي بالمركز الثالث.

وأعرب مدير المركز الثقافي الكوري أوه سونج هو، عن سعادته باستئناف الأنشطة الجماهيرية بالمركز وذلك بعد فترة طويلة من الاغلاق بسبب فيروس كورونا، مشيرًا إلى أن المركز يرحب بمحبي الثقافة الكورية والذين هم بمثابة «جسور» لتعزيز التبادل الثقافي بين مصر وكوريا الجنوبية.