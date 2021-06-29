سلطنة عمان توسع نطاق تطعيمات كورونا لتشمل من تجاوز 18 عاما

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أعلنت سلطنة عمان اليوم الثلاثاء توسيع نطاق حملة التطعيم للوقاية من مرض كوفيد-19 لتشمل كل من تجاوز عمره 18 عاما، لتسرع بذلك وتيرة الحملة الأبطأ في منطقة الخليج.

وقالت وزارة الصحة في بيان لوسائل الإعلام الرسمية إن التغطية الأوسع نطاقا تدخل حيز التنفيذ يوم الأحد. وكان من يحق لهم في السابق تلقي التطعيم هم من تجاوزت أعمارهم 45 عاما إلى جانب فئات محددة مثل العاملين في الخطوط الأمامية لمكافحة الجائحة والنساء الحوامل.

وذكرت تقارير إعلامية في الآونة الأخيرة أن المستشفيات في أنحاء البلاد تواجه ضغوطا في ظل زيادة الإصابات منذ يناير، وسجلت عمان 266536 إصابة و3056 وفاة بالمرض في المجمل.

وتسعى عمان إلى تطعيم جميع من تجاوزت أعمارهم 12 عاما بحلول نهاية العام، وكشفت بيانات وزارة الصحة أنه تم تطعيم نحو خمسة بالمئة من المستحقين بحلول منتصف أبريل، ثم زادت النسبة إلى 24 بالمئة بحلول 26 يونيو.

وأظهرت البيانات أن ربع من تلقوا التطعيم حتى الآن حصلوا على الجرعتين، وكشفت البيانات إعطاء 854274 جرعة تطعيم في البلاد البالغ عدد سكانها نحو 4.5 مليون نسمة.