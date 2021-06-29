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نضال الأحمدية تهاجم حسام حبيب: يعاني من الغطرسة.. ولم يستطع نفي كلام والده ()

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نضال الأحمدية تهاجم حسام حبيب: يعاني من الغطرسة.. ولم يستطع نفي كلام والده (فيديو) نضال الأحمدية تهاجم حسام حبيب: يعاني من الغطرسة.. ولم يستطع نفي كلام والده ()

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ردت الصحفية اللبنانية نضال الأحمدية على الفنان حسام حبيب، حيث قالت في بيان لها نشرته اليوم، «لا يستطيع أن ينفى ولم يجد أمامه سوى هذا الحل نتيجة الصفعة الكبيرة التي ضربها لنفسه».

وأضافت: «حسام حبيب رجل يعانى من الغطرسة التي مارسها ضد شيرين وهذه الفوقية التي يتعاطى بها مع فنانة كبيرة مثلها.. يستطيع أن يتقدم بشكوى وعليه في هذا الحال أن يقدم للمحكمة تقريرًا ينكر فيه أن هذا صوته«.

وتابعت: «نعرف أننا في زمن بصمة الصوت عليه، عليه أن يقدم هذا الدليل العلمى الذي لا يقبل الشك، نحن شرفاء لدرجة نستطيع أن نواجه بها ولا نهرب كما يفعل هو، في السر يقول شيئًا وفى العلن يهرب ويدعى شيئًا آخر».

وتابعت الأحمدية: «وعلى كل حال نحن لا نعرفه ولا نكن له أي ضغينة، وفقه الله، ونرجو أن تستفيق مما هي عليه، نحن قمنا بعملنا وهذا عمل استقصائى تطلب منا عمل 6 أشهر، وكان هدفنا الدفاع عن المظلوم وتسديد ضربة للظالم وهذا حق، وأى معلومات عن كيفية سير هذه العملية الصحافية الاستقصائية، خصوصًا عندما يدفعك إيمانك وضميرك للدفاع عن فنان كبير أو حتى عن غفير، نحن لم نفعل شيئًا سوى أننا استقصينا بطريقتنا، لم نخنقنه، لم نعتِد عليه، لم نشهر السالح بوجهه، كانت مجرد اتصالت، وكان يتحدث الرجل، وما أوقعه كان ذكاؤنا واستخفافه بالناس كما يستخف بشيرين».

حسام حبيب يرد على التسريب الصوتى لوالده: من فعل هذا سيدفع الثمن

وفى وقت سابق، حرص الفنان حسام حبيب على الرد بقوة في تسجيل صوتى جديد على التسريبات التي نشرتها إحدى الصحف اللبنانية لوالده وهو يتحدث عن حياته الشخصية وتوضيح المتسبب في التسريبات، متوعدًا من فعل ذلك بأنه سيدفع الثمن بالقانون، قائلا في فيديو نشره: «أنا مش عارف أقول إيه المفروض إنها صحفية»، ثم بدأ تسجيل بصوت الصحفية اللبنانية نضال الأحمدية وهى أول من نشر مكالمة والد حسام حبيب قالت فيه «إحنا اخترقنا هذا الرجل بطريقتنا وبقالنا 6 أشهر بنراقب تليفونه، لأن عندنا معلومات وعندنا مستندات بما يحدث، ودا عمل استقصائى».

المصرى اليوم

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