الشؤون الإسلامية تنفذ 23 ألف جولة رقابية على مساجد وجوامع المملكة خلال أسبوع

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مستمرة وهناك لجان ميدانية تعمل على مدار الساعة لرفع جميع المخالفات واتخاذ الإجراءات

نفذت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد 23.366 جولة رقابية في مساجد وجوامع المملكة خلال الأسبوع الماضي؛ لمتابعة تنفيذ الإجراءات الاحترازية الصحية التي اعتمدتها الوزارة بالتنسيق والمتابعة مع الجهات المختصة لمنع انتشار فيروس كورونا، ولتحقيق أعلى معايير الأمان في بيوت الله تحقيقًا لرسالة الوزارة وأهدافها العامة.

وأشارت الوزارة إلى أن هذه الجولات الرقابية مستمرّة من قبل مراقبي المساجد بالمناطق، وهناك لجان ميدانية رقابية تعمل على مدار الساعة لرفع جميع المخالفات واتخاذ جميع الإجراءات النظامية، مجدّدة التأكيد على أهمية الأخذ بتعليمات الوزارة التي تصب في مصلحة الجميع، ولحماية صحتهم خلال وجودهم بالمساجد.