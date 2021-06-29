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"الصحة": اللقاح يحمي من الإصابة بمضاعفات كورونا بنسبة تصل لأكثر من ٩٠٪

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"الصحة": اللقاح يحمي من الإصابة بمضاعفات كورونا بنسبة تصل لأكثر من ٩٠٪ "الصحة": اللقاح يحمي من الإصابة بمضاعفات كورونا بنسبة تصل لأكثر من ٩٠٪
مهيبةً بالجميع المبادرة بالتسجيل في تطبيق صحتي للحصول عليه

أكدت الصحة أن الحماية من الإصابة بمضاعفات كورونا تصل إلى أكثر من ٩٠٪ بإذن الله من خلال أخذ لقاح كورونا، مهيبةً بالجميع المبادرة بالتسجيل في تطبيق (صحتي) للحصول على لقاح (كورونا) حفاظًا على صحة وسلامة كافة أفراد المجتمع.

وفي نفس السياق أعلنت الصحة إحصائية جديدة لمستجدات كورونا في المملكة خلال الـ24 ساعة الماضية تضمنت تسجيل (1567) حالة مؤكدة وتعافي (1032) حالة، فيما بلغ عدد الحالات النشطة (11724) حالة، منها (1406) حالات حرجة.

وبينت الإحصائية أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ(486106) حالات، وبلغ عدد حالات التعافي (466578) حالة.

وفيما يخص الوفيات فقد تم تسجيل عدد (15) حالة، حيث وصل إجمالي عدد الوفيات في المملكة (7804) حالات "يرحمهم الله جميعاً". كما تم إجراء (109199) فحصًا مخبريًا.

ونصحت الجميع بالتواصل مع مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات فيروس (كورونا).

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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